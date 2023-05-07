Оскар Пиастри: «В Майами много отличий от Баку – здесь много более длинных поворотов. Вероятно, эти факторы повлияли на нашу скорость»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что причиной неудачного выступления команды в квалификации Гран-при Майами могли стать условия на трассе.
Пиастри (19-й) не хватило чуть больше 0,1 секунды до выхода во второй сегмент. Также он уступил всего 0,09 секунды своему напарнику Ландо Норрису (16-й).
«Это был тяжелый день. В начале сессии я был немного удивлен тому, что трасса была не такой быстрой, как в конце третьей практики – тогда она явно стала лучше в течение сессии.
Несмотря на улучшение трассы, думаю, сегодня [в субботу] мы испытывали проблемы с темпом в течение всей сессии. Мы были очень-очень близки [к выходу во второй сегмент]. Типичная история для этого года – мы стараемся выйти из первого сегмента каждый уик-энд, а там, где появляется возможность, пробуем попасть в третий сегмент. Сегодня, к сожалению, мы оказались в конце решетки», – сказал Пиастри.
Одной из причин плохого темпа «Макларена» называют температуру. В пятничную квалификацию Гран-при Азербайджана оба болида смогли пробиться в топ-10 – тогда температура была 21 градус. В Майами же в начале квалификации было уже 29 градусов.
«Мы испытываем некоторые трудности в жарких условиях. В целом, это не главное, с чем у нас проблемы – их везде понемногу. Вчера [в пятницу] второе место казалось более вдохновляющим. Может быть, в тот момент у нас была лучше ситуация с топливной загрузкой и режимом двигателя.
Но тогда на трассе также были самые холодные условия, так что мы казались более конкурентоспособными. В общем, думаю, мы должны понять, почему у нас появляются проблемы, когда становится теплее.
Температура, очевидно, сильно отличается от той, что была в Баку. Думаю, что тут также другой асфальт. Собственно, тут много отличий от Баку – здесь [в Майами] много более длинных поворотов. Вероятно, все эти факторы повлияли на нашу скорость».
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Я, конечно, болельщик Макларена и мне трудно быть беспристрастным, но, все же, мне кажется что Оскар все сделал правильно : показал, что он сам хозяин своей судьбе. И пусть сейчас Макларен не едет, но Оскар не потерялся на фоне Ландо в первый же сезон в Ф1, да ещё после сезона без гонок, а это уже показатель.