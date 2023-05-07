Ландо Норрис о 16-м месте в квалификации: «Выступили в соответствии с ожиданиями, нам просто не хватало темпа»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Норрис не смог пройти дальше первого сегмента и в гонке будет стартовать 16-м.

«Честно говоря, мне кажется, мы выступили в соответствии с ожиданиями. Температура на трассе была чуть выше, из-за чего баланс машины сместился и не был оптимальным. И управлять болидом было трудно.

Это только усугубляло наши проблемы и затрудняло задачу проехать хорошую серию кругов, чтобы выполнить то, что от вас требуется в квалификации. Основная же проблема в том, что нам просто не хватает темпа – и в поворотах, и на прямых.

Не тот результат, которого хотелось добиться, но это почти что лучшее, что мы могли сделать. Я допустил небольшую ошибку, которая могла стоить мне одной позиции, но на самом деле нам просто не хватало темпа, чтобы быть конкурентоспособными. Досадно, что так вышло. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы прибавить в гонке», – рассказал Норрис.

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