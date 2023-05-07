Фредерик Вассер о Леклере: «Когда ведешь борьбу за поул, иногда ошибки случаются»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к , прокомментировав ошибку , которая привела к аварии и остановке сессии красными флагами.

«Шарль был очень быстр. Как и всегда, он сильно атаковал в финальной стадии квалификации – и, к сожалению, врезался в стену. Тем не менее, когда ведешь борьбу за поул, иногда ошибки случаются.

Состав первой десятки на стартовой решетке определенно выглядит необычно, несколько ожидаемых лидеров оказались позади. Так что гонка может получиться интересной. С учетом близости барьеров и узости трассы гонка может пойти по самым разным сценариям, плюс есть шанс на дождь, который точно может встряхнуть ситуацию», – рассказал Вассер.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг