Фредерик Вассер о Леклере: «Когда ведешь борьбу за поул, иногда ошибки случаются»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, прокомментировав ошибку Шарля Леклера, которая привела к аварии и остановке сессии красными флагами.

«Шарль был очень быстр. Как и всегда, он сильно атаковал в финальной стадии квалификации – и, к сожалению, врезался в стену. Тем не менее, когда ведешь борьбу за поул, иногда ошибки случаются.

Состав первой десятки на стартовой решетке определенно выглядит необычно, несколько ожидаемых лидеров оказались позади. Так что гонка может получиться интересной. С учетом близости барьеров и узости трассы гонка может пойти по самым разным сценариям, плюс есть шанс на дождь, который точно может встряхнуть ситуацию», – рассказал Вассер.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

6 комментариев

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valerixxx
Видно было, что он хочет выжать максимум, ну несраслось, бывает... Зато стартовый порядок выглядит необычно, есть хоть какая то надежда, что гонка будет интересной и подарит борьбу и обгоны.
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Antuanych
Иногда!? )
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Дмитрий Кутузов
Очень много ошибок допускает Леклер, очень много.
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<~Inter~>
Могли бы объяснить парню в каких ситуациях риск оправдан, а в каких нет. Все знали, что держака нет и рисковать так было слишком опасно
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Ascari
Леклер сейчас очень напоминает Жиля Вильнёва в 1981, а Сайнс - Пирони того же года.
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