Джордж Расселл: «6-е место – лестный результат, учитывая скорость «Мерседеса»

Джордж Расселл испытывает смешанные чувства после квалификации в Майами.

Расселл опередил напарника и завершил сессию шестым.

«Я бы не сказал, что доволен. Конечно, я принимаю результат, он очень лестный, учитывая скорость, которую мы продемонстрировали.

Во втором сегменте я проехал очень приличный круг ради того, чтобы едва пробиться в третий сегмент, и это не то положение, в котором мы должны находиться. Все очень упорно трудятся, чтобы улучшить болид, недостатка в стараниях нет, просто пока не складывается», – заявил .

Британец поделился ожиданиями от гонки:

«Обычно мы проводим воскресенье лучше, чем субботу. Рядом « » и « » – надеюсь, получится их обогнать, у « » возникают проблемы по воскресеньям. Сосредоточимся на завтрашнем дне, но надо думать и об общей картине, о том, как вернуться в борьбу с лидерами».

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