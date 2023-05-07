Джордж Расселл: «6-е место – лестный результат, учитывая скорость «Мерседеса»
Джордж Расселл испытывает смешанные чувства после квалификации в Майами.
Расселл опередил напарника Льюиса Хэмилтона и завершил сессию шестым.
«Я бы не сказал, что доволен. Конечно, я принимаю результат, он очень лестный, учитывая скорость, которую мы продемонстрировали.
Во втором сегменте я проехал очень приличный круг ради того, чтобы едва пробиться в третий сегмент, и это не то положение, в котором мы должны находиться. Все очень упорно трудятся, чтобы улучшить болид, недостатка в стараниях нет, просто пока не складывается», – заявил Расселл.
Британец поделился ожиданиями от гонки:
«Обычно мы проводим воскресенье лучше, чем субботу. Рядом «Альпин» и «Хаас» – надеюсь, получится их обогнать, у «Феррари» возникают проблемы по воскресеньям. Сосредоточимся на завтрашнем дне, но надо думать и об общей картине, о том, как вернуться в борьбу с лидерами».
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