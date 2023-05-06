13-е место Хэмилтона – худший результат Льюиса в квалификациях в США

Гонщик « » не пробился в третий сегмент квалификации к .

Семикратный чемпион «Формулы-1» показал 13-е время. Это худший результат Льюиса в квалификациях в США – ранее он неизменно оказывался в топ-6. Британец впервые с -2022 пропустит заключительную часть квалификации.

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл стал десятым во втором сегменте.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

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