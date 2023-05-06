13-е место Хэмилтона – худший результат Льюиса в квалификациях в США

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не пробился в третий сегмент квалификации к Гран-при Майами.

Семикратный чемпион «Формулы-1» показал 13-е время. Это худший результат Льюиса в квалификациях в США – ранее он неизменно оказывался в топ-6. Британец впервые с Гран-при Италии-2022 пропустит заключительную часть квалификации.

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл стал десятым во втором сегменте.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

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17 комментариев

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Анатолий Зубков
Картонный самовозник. Всем это уже давно понятно. Ещё и с головой не всё в порядке. Вечно несёт чушь про блм и лгбт.
+31
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Velirpa
жаль Льюса, но, очевидно, что Расселл повыше уровнем.
+24
-12
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Vegas Knight
Все мысли уже о фильме Брэда Питта
+7
0
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Великий Алонсо
Без самовоза наша Люся просто 0, увы.
+19
-13
+6
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anat0lievich
гоу хоум нига
+8
-2
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Ан Кот
это радужный закат Люси)
со следующего года вплотную займется политикой или кино
+4
-2
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Sarumian
Ответ Великий Алонсо
Без самовоза наша Люся просто 0, увы.
Сыр Нолик.
+4
-2
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Sarumian
Он теперь продюсер и сценарист - ему некогда.
+2
-1
+1
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DelNord
Дожить до Имолы в надежде на обновления. :)
Хотя, если это блуждающее окно настроек завтра случайно вернется, то всякие сюрпризы в гоночном темпе могут быть.
Но жизнь, конечно, пребольно бьет ключом по голове. :)
+2
-2
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alex1382
Ответ Aleus Marcus
комментарий уровня пятиклассника))
сказал тот у кого комменты уровня яслей
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MP423
Ответ DelNord
Дожить до Имолы в надежде на обновления. :) Хотя, если это блуждающее окно настроек завтра случайно вернется, то всякие сюрпризы в гоночном темпе могут быть. Но жизнь, конечно, пребольно бьет ключом по голове. :)
К сожалению, окно само собой не вернется. Гоночный темп будет лучше, но не радикально.
В квалификации у Хэмилтона из-за трафика шины остыли перед решающим кругом. Если бы прогрелся оптимально, был бы где-то в районе Джорджа, но в любом случае примерно в секунде от Ред Булла.
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DelNord
Ответ MP423
К сожалению, окно само собой не вернется. Гоночный темп будет лучше, но не радикально. В квалификации у Хэмилтона из-за трафика шины остыли перед решающим кругом. Если бы прогрелся оптимально, был бы где-то в районе Джорджа, но в любом случае примерно в секунде от Ред Булла.
Да, особо ничего ждать не приходится. :) Но какие-нибудь очки возможны. Что будет лучше, чем ничего, учитывая, что конкуренты все привезли обновления, в отличие от Мерса.
И еще есть фактор медиума-харда. Как у кого он себя поведет - пока неясно.
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