13-е место Хэмилтона – худший результат Льюиса в квалификациях в США
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не пробился в третий сегмент квалификации к Гран-при Майами.
Семикратный чемпион «Формулы-1» показал 13-е время. Это худший результат Льюиса в квалификациях в США – ранее он неизменно оказывался в топ-6. Британец впервые с Гран-при Италии-2022 пропустит заключительную часть квалификации.
Напарник Хэмилтона Джордж Расселл стал десятым во втором сегменте.
За ходом сессии можно следить на странице онлайна:
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со следующего года вплотную займется политикой или кино
Хотя, если это блуждающее окно настроек завтра случайно вернется, то всякие сюрпризы в гоночном темпе могут быть.
Но жизнь, конечно, пребольно бьет ключом по голове. :)
В квалификации у Хэмилтона из-за трафика шины остыли перед решающим кругом. Если бы прогрелся оптимально, был бы где-то в районе Джорджа, но в любом случае примерно в секунде от Ред Булла.
И еще есть фактор медиума-харда. Как у кого он себя поведет - пока неясно.