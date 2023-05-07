Макс Ферстаппен о 9-м месте: «Разочарован собой. Я осложнил себе жизнь»

Макс Ферстаппен недоволен выступлением в квалификации к Гран-при Майами.

Пилот « » не завершил первую попытку в третьем сегменте из-за собственной ошибки, а установить время в конце сессии помешала авария гонщика « » . В итоге нидерландец стал девятым.

«Я пытался ехать на пределе, допустил ошибку, и круг пришлось бросить. В таких случаях полагаешься на удачу, на то, что не появятся красные флаги, но на городской трассе это возможно.

Я немного разочарован собой. [В гонке] будет тяжело. Я осложнил себе жизнь, нужно это принять», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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