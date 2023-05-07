Макс Ферстаппен о 9-м месте: «Разочарован собой. Я осложнил себе жизнь»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Макс Ферстаппен недоволен выступлением в квалификации к Гран-при Майами.

Пилот «Ред Булл» не завершил первую попытку в третьем сегменте из-за собственной ошибки, а установить время в конце сессии помешала авария гонщика «Феррари» Шарля Леклера. В итоге нидерландец стал девятым.

«Я пытался ехать на пределе, допустил ошибку, и круг пришлось бросить. В таких случаях полагаешься на удачу, на то, что не появятся красные флаги, но на городской трассе это возможно.

Я немного разочарован собой. [В гонке] будет тяжело. Я осложнил себе жизнь, нужно это принять», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Леклер вылетел в барьеры, квалификацию к Гран-при Майами завершили красными флагами

Перес – на поуле в Майами, Ферстаппен только 9-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Кагин
сравните интервью Макса и Хэма. каждый раз забавно
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Лол. Интересно, Хэм хоть раз был публично собой недоволен?
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева без Адама
Удачи в гонке, что уж теперь!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Не слабо повело его в поворотах, хорошо хоть не вылетел. С такой трассой как минимум жёлтые флаги завтра будут
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d-kniga
Тем интереснее будет завтра
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ badaboom
Лол. Интересно, Хэм хоть раз был публично собой недоволен?
Хотя вот погуглил и удивился https://autosport.com.ru/f1/78038-lyuis-hemilton-nedovolen-soboy-i-izvinyayus-pered-komandoy
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Ответ badaboom
Лол. Интересно, Хэм хоть раз был публично собой недоволен?
Лол, если присутствуют базовые навыки владения инетом (а не только дефекации на спротс) - найдешь.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамазан Сарвардинов
с такой машиной легко доедилить в подиуме или победе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева без Адама
Ответ Иван Алейников
Как трасса по обгонам?
Скользко за пределами траектории. Обгоны опасны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Нажмёт на кнопку и всех легко обьедет, с Пересом сложнее может быть, но не уверен.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5hxrb7mywu
Школота у вас с головой беда.Хэм требует со всех профессионализма зачем выпускать болид поздно,вдруг что не так можно и второй круг попробовать а не финишировать по таймингу.А у Макса ситуация что он сам допустил ошибку а не команда
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
ничему Макса жизнь не учит. В прошлом сезоне примерно такое же было в Сингапуре. Ну ошибся ты немного на быстром круге...так заверши его, думаю вчера даже с ошибкой он мог быть в районе 4 места. Ну или из боксов раньше выезжай. Вобщем надо показать какое то время, а уже потом исходя из ситуации действовать, а не ждать до последнего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Ева без Адама
Удачи в гонке, что уж теперь!
Как трасса по обгонам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ 5hxrb7mywu
Школота у вас с головой беда.Хэм требует со всех профессионализма зачем выпускать болид поздно,вдруг что не так можно и второй круг попробовать а не финишировать по таймингу.А у Макса ситуация что он сам допустил ошибку а не команда
Хэм ни в один поворот не попадал. Винить может только себя
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий