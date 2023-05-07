Фернандо Алонсо: «У меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. А команда верит в меня»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Майами Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что остался очень доволен вторым местом.

Также Алонсо объяснил свои результаты в этом сезоне верой команды в его возможности.

«Хорошая квалификация. Думаю, третья практика вышла для нас несколько сумбурной, мы опробовали несколько вариантов настроек болида, но не нашли удачный вариант. В итоге команда вернула машину в более известное по четырем стартовым гонкам состояние и в квалификации болид ожил. Я очень рад второму месту. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке, стартуя с первого ряда.

Думаю, я всегда был мотивирован и всегда усердно работал – возможно, просто не находилось команды, которая бы верила в мою скорость, в мои умения подбирать настройки болида и двигаться вперед.

Также у меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. Думаю, в этом причина. Я ничего не менял, это «Астон Мартин» изменила для меня все», – рассказал Алонсо.

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18 комментариев

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hypnotoad94
"Никогда") ну технически правда. Но за Нандо рад, ушел из Ф1 в 18м, пончики крутил, попрощались, но нет, снова здесь и попал удачно. К Хэму много хейта, сегодня понятно почему, но эти двое будут кататься на высоком уровне ещё долго, в отличие от того же Себа. Ни семьи, ни детей, ничего, только гонки. Может быть, последние из таких, даже Ферстаппен прямым текстом говорил, что до 40 не будет ездить. Кими только исключение, совмещал, но он сам по себе исключение)
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Zagashtok
Как же радостно за Фернандо!
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shapor
Ответ Sarumian
Алонсо может побороться за первое место. Машина позволяет.
Ровно до того момента, пока ДРС не разрешат
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ALMANAC
Артист как всегда) Укольчик сделать для старых друзей/врагов
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vladimir.kostrichko
Офигеть...
Помню на Рен тв показывали гонки ,где боролись Алонсо и Шумахер...
До сих пор парень в гонках)))
Будет круто ,если выиграет...
Раза 3 точно было,что упустил победу в последней гонке....
Почему то очень обидно за 2007-ой,где он и Хэмильтон проиграли 1 очко Райконену(помнится даже забавная реклама была ,где Алонсо преследовал Люиса)Команда явно топила Фернандо-вот и результат..
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Grigori86
Когда казалось что для Ало это будет наименее конкурентоспособная квалификация, он вдруг поехал.
+7
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Sarumian
Ответ shapor
Ровно до того момента, пока ДРС не разрешат
Нужен ещё один Леклер.
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Рнпрл Аари
А как же сезон 2006??
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Сергей Богатырёв
Тревожусь за деда. Ладно он забыл вице-чемпионские сезоны в маках и феррари, но уж рено как можно было забыть? (((
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Nick
Ответ shapor
Ровно до того момента, пока ДРС не разрешат
Интересно, будут ли Астоны что-то с этим делать? Реально ведь слабейшее место этого болида.
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Сергей Богатырёв
Ответ vladimir.kostrichko
Офигеть... Помню на Рен тв показывали гонки ,где боролись Алонсо и Шумахер... До сих пор парень в гонках))) Будет круто ,если выиграет... Раза 3 точно было,что упустил победу в последней гонке.... Почему то очень обидно за 2007-ой,где он и Хэмильтон проиграли 1 очко Райконену(помнится даже забавная реклама была ,где Алонсо преследовал Люиса)Команда явно топила Фернандо-вот и результат..
Опять двадцать пять) в команду берут чемпиона мира и нуба и команда начинает топить чемпиона.
+5
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grag68
Ответ Сергей Богатырёв
Опять двадцать пять) в команду берут чемпиона мира и нуба и команда начинает топить чемпиона.
Какой то чёрненький замухрышка пришел в формулу и сходу раскатал пикового Алика. Надо же как то оправдать чемпиона, вот и придумывают всякие небылицы
+3
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vladimir.kostrichko
Ответ Сергей Богатырёв
Опять двадцать пять) в команду берут чемпиона мира и нуба и команда начинает топить чемпиона.
В 2007-ом в Макларене явно топили Алонсо....
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Виталий Выговский
На такой машине, Алонсо бы уже к летнему перерыву чашку взял! Хотя подождите…
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Sarumian
Алонсо может побороться за первое место. Машина позволяет.
+5
-5
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ibra207
Ответ shapor
Ровно до того момента, пока ДРС не разрешат
После Баку, негативного эффекта от «местного» дрс в АМ даже не заметят
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Бехруз Каримов
Ответ Рнпрл Аари
А как же сезон 2006??
2006 Феррари были быстрее у них часто ломались тачки.
Маки тоже были сильнее у них тоже самое были
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Сергей Богатырёв
Ответ vladimir.kostrichko
В 2007-ом в Макларене явно топили Алонсо....
Конечно. Чемпиона мира всегда же подписывают в команду, чтобы в первом же сезоне утопить.
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