Фернандо Алонсо: «У меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. А команда верит в меня»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень доволен вторым местом.

Также Алонсо объяснил свои результаты в этом сезоне верой команды в его возможности.

«Хорошая квалификация. Думаю, третья практика вышла для нас несколько сумбурной, мы опробовали несколько вариантов настроек болида, но не нашли удачный вариант. В итоге команда вернула машину в более известное по четырем стартовым гонкам состояние и в квалификации болид ожил. Я очень рад второму месту. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке, стартуя с первого ряда.

Думаю, я всегда был мотивирован и всегда усердно работал – возможно, просто не находилось команды, которая бы верила в мою скорость, в мои умения подбирать настройки болида и двигаться вперед.

Также у меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. Думаю, в этом причина. Я ничего не менял, это « » изменила для меня все», – рассказал Алонсо.

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