Фернандо Алонсо: «У меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. А команда верит в меня»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что остался очень доволен вторым местом.
Также Алонсо объяснил свои результаты в этом сезоне верой команды в его возможности.
«Хорошая квалификация. Думаю, третья практика вышла для нас несколько сумбурной, мы опробовали несколько вариантов настроек болида, но не нашли удачный вариант. В итоге команда вернула машину в более известное по четырем стартовым гонкам состояние и в квалификации болид ожил. Я очень рад второму месту. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке, стартуя с первого ряда.
Думаю, я всегда был мотивирован и всегда усердно работал – возможно, просто не находилось команды, которая бы верила в мою скорость, в мои умения подбирать настройки болида и двигаться вперед.
Также у меня еще никогда не было такой быстрой машины, как сейчас. Думаю, в этом причина. Я ничего не менял, это «Астон Мартин» изменила для меня все», – рассказал Алонсо.
Помню на Рен тв показывали гонки ,где боролись Алонсо и Шумахер...
До сих пор парень в гонках)))
Будет круто ,если выиграет...
Раза 3 точно было,что упустил победу в последней гонке....
Почему то очень обидно за 2007-ой,где он и Хэмильтон проиграли 1 очко Райконену(помнится даже забавная реклама была ,где Алонсо преследовал Люиса)Команда явно топила Фернандо-вот и результат..
Маки тоже были сильнее у них тоже самое были