Дженсон Баттон: «Участникам квалификации будет сложно понять, какая стратегия работы с шинами будет правильной»

Теги Дженсон Баттон Формула-1 Гран-при Майами Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился ожиданиями от предстоящей квалификации к Гран-при Майами.

Баттон считает, что малое количество наката и скользкая в целом из-за нового асфальта трасса сильно повлияет на тактику работы с шинами. И что это может привести к непредсказуемым результатам.

«Всем участникам квалификации будет очень сложно понять, как же именно действовать и какая стратегия будет правильной.

Что нужно делать? Быстрый круг, медленный круг, быстрый круг? Будут ли они использовать все новые и новые комплекты? Или будут пытаться выжать из комплекта максимум до самого конца? Это сложно. И это сделает квалификацию действительно захватывающей», – рассказал Баттон.

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