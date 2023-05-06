Дженсон Баттон: «Участникам квалификации будет сложно понять, какая стратегия работы с шинами будет правильной»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года поделился ожиданиями от предстоящей квалификации к .

Баттон считает, что малое количество наката и скользкая в целом из-за нового асфальта трасса сильно повлияет на тактику работы с шинами. И что это может привести к непредсказуемым результатам.

«Всем участникам квалификации будет очень сложно понять, как же именно действовать и какая стратегия будет правильной.

Что нужно делать? Быстрый круг, медленный круг, быстрый круг? Будут ли они использовать все новые и новые комплекты? Или будут пытаться выжать из комплекта максимум до самого конца? Это сложно. И это сделает квалификацию действительно захватывающей», – рассказал Баттон.

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