«Либерти Медиа» призывает команды заранее подписать новый Договор согласия (Autosport)

Генеральный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей призывает команды как можно раньше заключить новый Договор согласия.

Действующее соглашение рассчитано на период с 2021 по 2025 год. Его подписали при бывшем руководителе «Ф-1» . Теперь же за дело будет отвечать .

«У нас осталось еще пару лет до конца Договора согласия. Но я думаю, что и команды, и , и мы едины во мнении, что сейчас, пожалуй, самое время продлить и расширить Договор согласия. Куй железо, пока горячо», – сказал Маффей.

Он также отметил, что в прошлый раз переговоры весьма затянулись и договор подписали очень поздно – во второй половине августа 2020 года.

«Как вы можете помнить, мы обсуждали это едва ли не до самого конца. В истории во многих случаях команды гонялись и без Договора согласия: просто жали друг другу руки, а затем уже заключали соглашение, когда уже должен был начать действовать новый договор.

Мы надеемся, что в этот раз мы сможем изменить эту динамику, отчасти из-за того, что Чейз [Кэри] и Стефано [Доменикали] изменили динамику взаимодействия с командами, в частности. Надеюсь, у нас будут более позитивные отношения и все увидят пользу в том, чтобы заключить соглашение как можно раньше и обеспечить уверенность всем участникам».

Руководители команд в целом согласны с позицией «Либерти Медиа», однако настаивают на том, чтобы переговоры были скрыты от общественности. Такое мнение, например, высказал шеф « » .

«Думаю, самое важное – держать это обсуждение за закрытыми дверями. По-моему, чем дольше будет длиться такое соглашение, как Договор согласия, тем лучше для всех нас. Но мы сейчас на самой ранней стадии [переговоров]. Мы пока даже толком это не обсуждали. Скоро начнем. Но обсуждение должно проходить конструктивно. [Оно не должно проходить] для трансляций и создания полемики», – считает Вольфф.

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