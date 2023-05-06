Льюис Хэмилтон: «У машины очень низкое сцепление с новым покрытием трассы»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами.

«Все как и всегда. Мы находимся в месте, где так много позитива, но при этом отстаем на полсекунды.

Мы опробовали разные решения. В первой практике машина работала хорошо, но настоящую скорость соперники показали во второй практике, и для нас это было как удар под дых.

Так что нас ждет много работы, чтобы вернуть машину в оптимальное окно рабочих настроек, как было в первой практике. Машина очень хорошо работала в Австралии и неплохо работала в Баку – но, там в любом случае было лучше, чем здесь. Не знаю, связаны ли наши трудности с местной жарой. В любом случае я сохраняю оптимизм – и что завтра мы найдем решение.

У нас нет какой-то конкретной проблемы, но у машины просто очень низкое сцепление с новым покрытием трассы, хотя у других эта проблема тоже есть. И когда машина начинает скользить, это приводит к перегреву покрышек. С нетерпением жду обновлений, которые готовит команда. Они должны появиться, начиная с этапа в Имоле. Что жду от квалификации? Что смогу сделать свою машину быстрее», – рассказал Хэмилтон.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария

2 комментария

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irs118return
главная проблема мерседес это донный пилот 44. и Рассел это хорошо показывает из гонки в гонке, других серьёзных проблем не замечено пока.
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Sarumian
Льюис Хэмилтон: «Верните мне "самовоз" !»
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