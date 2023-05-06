Макс Ферстаппен об итогах пятницы: «Нужно быть очень осторожным, выезжая за пределы оптимальной траектории»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами.

«Базовые настройки болида получились правильными. Для меня день прошел хорошо. Нам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому покрытию трассы. При этом состояние трека по ходу сессии заметно эволюционировало. Я по-прежнему комфортно чувствовал себя за рулем болида, если не считать небольшой проблемы с подголовником.

Есть две вещи, о которых нам нужно помнить. Во-первых, нужно быть очень осторожным, выезжая за пределы оптимальной траектории – потому что в противном случае ты легко можешь оказаться вне игры. А еще мы не знаем, что именно нас ждет с точки зрения погодных условий», – рассказал Ферстаппен.

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