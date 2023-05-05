Льюис Хэмилтон о Гран-при ЮАР: «Я обсуждал это с руководством «Ф-1». Надеюсь, что скоро вы все сами увидите»

Пилот « » продолжает мечтать о возвращении Африки в календарь «Ф-1».

По слухам, руководство серии может вернуть на «Кьялами» в будущем. Последний раз «Ф-1» приезжала сюда в 1993-м году.

«Я разговаривал [с руководством чемпионата] о гонке в Майами, следующей я обсуждал ЮАР – вот к чему я стремлюсь за кулисами. Так что надеюсь, что скоро вы все сами увидите.

Гонка в ЮАР – для меня это большая мечта. Гоняться в Африке – это огромная-преогромная мечта всей моей карьеры. Я знаю, что меня многие там поддерживают. И я знаю, что там многие люди увлечены «Формулой-1». Так что я делаю все, что в моих силах. Я собираюсь убедиться в том, что гонка пройдет», – сказал Хэмилтон.

Также Льюис отметил, что не собирается уходить из гонок, несмотря на тяжелый 2022-й. Напомним, что в прошлом году семикратный чемпион впервые за всю карьеру не выиграл ни одной гонки за сезон.

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