Серхио Перес: «В прошлом году одним из слабых мест была работа с шинами – теперь я смотрюсь намного лучше»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что главным образом прогресс в нынешнем сезоне обусловлен его улучшением работы с шинами.

По словам Переса, ему пришлось достаточно долго адаптироваться к особенностям болида «Ред Булл», в том числе в условиях перехода на новый технический регламент.

«Думаю, одним из моих слабых мест в прошлом году было умение работать с шинами, беречь их. По ходу зимнего перерыва мы с инженерами все подробно изучили, поскольку я был довольно сильно разочарован тем, как прошел прошлый сезон – разочарован нехваткой скорости. Думаю, нам удалось разобраться во многих моментах и в этом году в данном аспекте мы смотримся намного лучше.

Когда я пришел в «Ред Булл», то был вынужден адаптироваться, в разных командах и с разными машинами по-своему работают с шинами. Так что мне пришлось многому научиться, чтобы улучшить свою работу с шинами за рулем болида «Ред Булл».

В первый год я немного улучшил ситуацию к концу сезона. Но с изменением технического регламента у меня перестало получаться правильно работать с шинами. Теперь же я справляюсь с этим намного лучше. Все лучше понимая особенности работы болида, я все больше ощущаю себя гонщиком «Ред Булл».

При этом мне предстоит еще очень и очень многое сделать в этом отношении, чтобы стать по-настоящему гонщиком «Ред Булл», приспособиться к особенностям пилотажа болида «Ред Булл».

Я всегда был психологически сильным и устойчивым. Думаю, это моя самая сильная черта. Быть напарником Макса очень непросто, потому что он всегда демонстрирует сильные выступления, всегда побеждает. Как мы видели в прошлом, выжить, будучи его напарником, может быть непросто.

Я верил в себя, но мне пришлось очень глубоко вникнуть во все особенности концепции болида « » и убедиться, что я располагаю всеми необходимыми инструментами – и только так у меня есть возможность бороться», – рассказал Перес.

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло