Джордж Расселл об укорочении зон DRS: «Гонка в Баку говорит сама за себя»

Джордж Расселл раскритиковал укорочение зон DRS в «Формуле-1».

На Гран-при Майами сдвинули точки активации – ранее то же случилось в Баку. Пилот « » напомнил, что укорочение зоны DRS на главной прямой привело к скучному заезду с минимальным количеством обгонов.

«Мне кажется, никто из нас толком не понимает, почему их укорачивают. Ни с кем из нас не советовались, не спрашивали мнение. Думаю, гонка в Баку говорит сама за себя. Несомненно, зона была слишком короткой.

Конечно, мы обсудим вопрос с ФИА и «Ф-1», потому что хотим бороться. Мы хотим сражаться как в картинге, где нет аэродинамики – вот о чем мы мечтаем в конечном счете. На мой взгляд, наш спорт по-настоящему изменил ситуацию к лучшему с введением новых болидов, но теперь нужен следующий шаг», – заявил британец.

также высказался о низкой деградации шин в Баку, из-за чего основной стала стратегия с одним пит-стопом:

«Мы все хотим зрелищных гонок, и есть довольно простые способы достичь этого в краткосрочной перспективе. Что касается деградации покрышек, на последних нескольких этапах можно было легко проехать с одной остановкой. Когда все гонят на полную, борьба получается не такой захватывающей.

И, конечно, решение по DRS стало шагом в неверном направлении. Нельзя реагировать инстинктивно, однако перед гонкой в Баку мы все говорили о данной проблеме, и Гран-при ожидаемо вышел скучным, так что…

Естественно, мы призываем «Пирелли» предоставить нам хорошие и стабильные шины, и когда с ними трудно справиться, пилотам это не нравится, в том числе мне. Но в идеальном мире покрышки должны быть очень прочными и в какой-то момент резко деградировать – тогда пит-стопов и возможностей станет больше».

ФИА сократила длину двух зон DRS на Гран-при Майами

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