Шарль Леклер: «Не думаю, что новинок хватит для борьбы с «Ред Булл», но «Феррари» сделает шаг в правильном направлении»

Пилот «Феррари» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Феррари» собирается обновлять болид и привозить новые детали на несколько Гран-при подряд, начиная с этапа в Майами.

«Новинки должны позволить «Феррари» сделать шаг в правильном направлении. Не думаю, что их хватит для того, чтобы начать бороться с «Ред Булл», но мы сделаем шаг в правильном направлении, я уверен.

Да, мы хорошо провели уик-энд в Баку. После трех первых этапов все было плохо. Понятно, что нам не повезло в Бахрейне – мы столкнулись с техническими проблемами и получили штраф в следующей гонке. А потом был сход с дистанции в Австралии после инцидента с Лансом Строллом. То есть хуже было просто некуда.

Но вот в Баку мы смотрелись очень сильно. И я выиграл свой первый поул, что здорово. Думаю, это доказывает то, что у нас быстрая машина, особенно в квалификациях. В то же время гонка лишь подтвердила, что у нас есть и слабые стороны и что нам нужно работать над улучшением своего гоночного темпа, потому что соперники из « » пока слишком сильны», – рассказал Леклер.

«Феррари» теперь берет поулы и подиумы, а Сайнс отстает почти на секунду в квале и на полкруга в гонке. В чем дело?