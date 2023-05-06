Гран-при Майами-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Майами.
Заезды «Формулы-1» во Флориде покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Международный автодром Майами
5-7 мая 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 21:00 🌤️
Суббота
2-я практика: 00:30 🌤️
3-я практика: 19:30 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 22:30 🌥️
время московское
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