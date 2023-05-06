Гран-при Майами-2023. Расписание трансляций

Теги Формула-1 Гран-при Майами Авто

Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Майами.

Заезды «Формулы-1» во Флориде покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Международный автодром Майами
5-7 мая 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 21:00 🌤️
 
Суббота
 
2-я практика: 00:30 🌤️
3-я практика: 19:30 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 22:30 🌥️
 
 
время московское
 

📰 Главные новости перед Гран-при: Перес покорил Баку, Ферстаппен назвал Расселла «принцессой», Окон чуть не столкнулся с людьми на пит-стопе, Мазепин готов вернуться в «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ Расс
Спорц! Не очкуй - давай ссылки на ВК! Российский голос формулы 1 ждёт там всех на трансляции
Скромно, Львович, скромно)
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серегей Юдин
Ответ Марат Кагин
в 2 ночи квала, в 1:30 гонка. тяжело будет
Да утром - скачай и посмотри. За ночь ничего не изменится))
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расс
Спорц!
Не очкуй - давай ссылки на ВК!
Российский голос формулы 1 ждёт там всех на трансляции
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ Марат Кагин
в 2 ночи квала, в 1:30 гонка. тяжело будет
В часовом поясе Москвы смотреть удобнее. Все заканчивается примерно в полночь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ Серегей Юдин
Да утром - скачай и посмотри. За ночь ничего не изменится))
Трудно смотреть в записи, когда всюду будут новости о результатах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Кагин
в 2 ночи квала, в 1:30 гонка. тяжело будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
а ну 1 время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ Марат Кагин
в 2 ночи квала, в 1:30 гонка. тяжело будет
В Кыргызстане и Казахстане? Хоть в выходные попадает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Кагин
Ответ United_LP
В Кыргызстане и Казахстане? Хоть в выходные попадает
Омск
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Ответ Листок яблони
В часовом поясе Москвы смотреть удобнее. Все заканчивается примерно в полночь.
В Калининграде вообще за ужином можно посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
Ответ Серегей Юдин
Да утром - скачай и посмотри. За ночь ничего не изменится))
даже качать не придется, просто утром в вк зайти и посмотреть в записи можно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расс
Ответ ALMANAC
Скромно, Львович, скромно)
🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий