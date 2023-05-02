Вольфф будет преподавать в Гарвардской школе бизнеса

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф стал сотрудником Гарвардской школы бизнеса.

Вольфф будет преподавать как приглашенный лектор в рамках программы MBA. В январе 2024 года Тото вместе с профессором Анитой Элберс проведет короткий курс под названием «Мерседес» в «Ф-1»: руководство высокоэффективной командой» для студентов первого и второго года обучения.

Тото Вольфф: «Нужно изучить ситуацию и понять, как нам избегать скучных гонок. В Баку обгонов просто не было»

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