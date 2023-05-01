Тото Вольфф: «Нужно изучить ситуацию и понять, как нам избегать скучных гонок. В Баку обгонов просто не было»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Азербайджана Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Азербайджана.

Вольфф признал, что главная гонка уик-энда получилась скучной – в основном из-за почти полного отсутствия обгонов и жесткой борьбы.

«Триллером прошедшую гонку явно не назовешь. Обгонов просто не было. Даже при большой разнице в скорости между болидами. С точки зрения зрелищности это не слишком здорово.

Нужно все проанализировать, разобрать формат гоночного уик-энда со спринтом, отметить положительные моменты. Но в конечном счете все сводится к тому, что происходит с гонками.

Нам нужны жесткие сражения. Например, как борьба Джорджа Расселла с Максом Ферстаппеном в спринте. А вот в воскресной гонке таких сражений вообще не было. Обгонять было очень трудно, даже если разрыв между машинами составлял 0,2 секунды. То есть обгонять было практически невозможно – если только другой пилот не совершал ошибку. Нужно изучить ситуацию и понять, как нам избегать скучных гонок», – рассказал Вольфф.

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4 комментария

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Adams
Вам уже дали нормальный регламент, но вы опять стали ныть, что то одно не то, то другое. Плюс фиа опять смалодушничала, не зарубив на корню все эти подкрылки и закрылки, которые команды начали массово внедрять по ходу еще прошлого сезона
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WildCat-2k
Хм, а когда мерс паровозил изучать ничего не надо было....
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KMR
Убрали 2-х поставщиков шин,дозаправки,сократили бюджеты...
А теперь давай думать как ДРС решит проблему
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nebolela
Что там изучать, исключить из календаря гонку в Баку. Не трасса, а убожество.
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