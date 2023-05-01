Тото Вольфф: «Нужно изучить ситуацию и понять, как нам избегать скучных гонок. В Баку обгонов просто не было»

Исполнительный директор « » подвел итоги Гран-при Азербайджана.

Вольфф признал, что главная гонка уик-энда получилась скучной – в основном из-за почти полного отсутствия обгонов и жесткой борьбы.

«Триллером прошедшую гонку явно не назовешь. Обгонов просто не было. Даже при большой разнице в скорости между болидами. С точки зрения зрелищности это не слишком здорово.

Нужно все проанализировать, разобрать формат гоночного уик-энда со спринтом, отметить положительные моменты. Но в конечном счете все сводится к тому, что происходит с гонками.

Нам нужны жесткие сражения. Например, как борьба Джорджа Расселла с Максом Ферстаппеном в спринте. А вот в воскресной гонке таких сражений вообще не было. Обгонять было очень трудно, даже если разрыв между машинами составлял 0,2 секунды. То есть обгонять было практически невозможно – если только другой пилот не совершал ошибку. Нужно изучить ситуацию и понять, как нам избегать скучных гонок», – рассказал Вольфф.

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