ФИА расследует инцидент с Эстебаном Оконом и группой людей на пит-лейне

ФИА сообщила, что уже начала расследование инцидента с пилотом « » и группой людей на пит-лейне.

На последнем круге француз отправился в боксы на обязательный пит-стоп – ранее Эстебан не останавливался в гонке. По пути на пит-лейн Окон наткнулся на группу персонала ФИА и чуть не сбил некоторых людей.

Инженер Эстебана извинился перед пилотом по радио: «Извини за людей на трассе у въезда на пит-лейн. Я как-то не думал, что они там, пока ты не подъехал к ним вплотную».

«Да, довольно страшно», – ответил Окон.

Стюарды уже вызвали для разбирательства представителей , ответственных за закрытый парк на въезде на пит-лейн, из-за блокировки еще открытого проезда самим персоналом.

Фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона