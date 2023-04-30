ФИА расследует инцидент с Эстебаном Оконом и группой людей на пит-лейне

Теги ФИА Формула-1 Эстебан Окон Гран-при Азербайджана Альпин Авто

ФИА сообщила, что уже начала расследование инцидента с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и группой людей на пит-лейне.

На последнем круге Гран-при Азербайджана француз отправился в боксы на обязательный пит-стоп – ранее Эстебан не останавливался в гонке. По пути на пит-лейн Окон наткнулся на группу персонала ФИА и чуть не сбил некоторых людей.

Инженер Эстебана извинился перед пилотом по радио: «Извини за людей на трассе у въезда на пит-лейн. Я как-то не думал, что они там, пока ты не подъехал к ним вплотную».

«Да, довольно страшно», – ответил Окон.

Стюарды уже вызвали для разбирательства представителей ФИА, ответственных за закрытый парк на въезде на пит-лейн, из-за блокировки еще открытого проезда самим персоналом.     

Фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона

5 комментариев

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RusSt
в итоге штраф окону выпишут
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Minuvert
Там с празднованием дубля РБ тоже не все понятно, отмечать махая руками на стене тоже запрещено, а вся команда висела
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Рнпрл Аари
Ответ RusSt
в итоге штраф окону выпишут
Там Окон наверное тоже "сильно удивился".
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Lestyv
Ну тут однозначно - штраф Окону, а, и пока не забыли, еще штрафные баллы его партнеру за трактор, хорошо, что вспомнили))
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Рнпрл Аари
Ответ Minuvert
Там с празднованием дубля РБ тоже не все понятно, отмечать махая руками на стене тоже запрещено, а вся команда висела
Посмотрим будет ли штраф, но если нет то получится как с запретом украшений.
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