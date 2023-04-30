Фредерик Вассер о подиуме Леклера: «Мы хотим победить, но пока это не вариант»

Теги Феррари Формула-1 Гран-при Азербайджана Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что пока рано говорить о победах его команды.

На Гран-при Азербайджана пилот Скудерии Шарль Леклер финишировал на третьем месте – это первый подиум «Феррари» в сезоне-2023.   

«В целом хороший уик-энд: поул-позиция, а сегодня еще и подиум. Для команды всегда очень важна мотивация, нужно хвататься за позитивные моменты.

Думаю, у нас был темп на одном круге, теперь нужно улучшить ситуацию на длинных отрезках. Сейчас мы должны изучить эту гонку. Мы хотим победить, но пока это не вариант. По крайней мере в Баку, по-моему, довольно сложно бороться», – сказал Вассер.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

5 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Paninaro
Победа возможна либо при сходе двух РБ либо при какой-либо адовой тактике в дождь, по типу Паниса в Монако 1996.
или просто леклер берёт поул в Монако и стратеги не лажают.
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Рнпрл Аари
Очень интересно каким будет расклад в Имоле. Много команд обещают достаточно приличные обновления
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