Фредерик Вассер о подиуме Леклера: «Мы хотим победить, но пока это не вариант»

Руководитель « » считает, что пока рано говорить о победах его команды.

На Гран-при Азербайджана пилот Скудерии Шарль Леклер финишировал на третьем месте – это первый подиум «Феррари» в сезоне-2023.

«В целом хороший уик-энд: поул-позиция, а сегодня еще и подиум. Для команды всегда очень важна мотивация, нужно хвататься за позитивные моменты.

Думаю, у нас был темп на одном круге, теперь нужно улучшить ситуацию на длинных отрезках. Сейчас мы должны изучить эту гонку. Мы хотим победить, но пока это не вариант. По крайней мере в Баку, по-моему, довольно сложно бороться», – сказал Вассер.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й