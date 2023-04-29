Льюис Хэмилтон: «В квалификации было весело, а вот спринт вышел не слишком захватывающим. Вероятно, потому что мне было трудно»

Пилот « » поделился мнением о новом формате гоночного уик-энда со спринтом, который команды тестируют на .

«Мне нравится, что мы пробуем что-то новое, экспериментируем с форматом уик-энда. В дополнительной квалификации было весело. Сам спринт вышел не таким захватывающим – вероятно, потому что мне было трудно. И потеря позиции в борьбе с Алонсо – это не слишком здорово. Никому не нравится откатываться назад, но это гонки, иногда так бывает. У меня не было темпа, чтобы соперничать с пилотами впереди меня – и теперь, благодаря спринту, я знаю, почему.

Спринт – это хороший индикатор того, чтобы определить проблему с настройками. Так что мы все изучим – и завтра, я надеюсь, сможем прибавить. Будет непросто, но случиться может всякое».

Единственное, что вызвало у Хэмилтона вопросы – это расписание уик-энда и слишком большой перерыв между квалификацией к спринту и самим спринтом:

«Между сессиями прошло четыре часа. Мне кажется, сегодня мы могли бы провести как минимум три сессии. Хотя я не знаю, возможно ли это».