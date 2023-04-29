Льюис Хэмилтон: «В квалификации было весело, а вот спринт вышел не слишком захватывающим. Вероятно, потому что мне было трудно»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о новом формате гоночного уик-энда со спринтом, который команды тестируют на Гран-при Азербайджана.

«Мне нравится, что мы пробуем что-то новое, экспериментируем с форматом уик-энда. В дополнительной квалификации было весело. Сам спринт вышел не таким захватывающим – вероятно, потому что мне было трудно. И потеря позиции в борьбе с Алонсо – это не слишком здорово. Никому не нравится откатываться назад, но это гонки, иногда так бывает. У меня не было темпа, чтобы соперничать с пилотами впереди меня – и теперь, благодаря спринту, я знаю, почему.

Спринт – это хороший индикатор того, чтобы определить проблему с настройками. Так что мы все изучим – и завтра, я надеюсь, сможем прибавить. Будет непросто, но случиться может всякое».

Единственное, что вызвало у Хэмилтона вопросы – это расписание уик-энда и слишком большой перерыв между квалификацией к спринту и самим спринтом:

«Между сессиями прошло четыре часа. Мне кажется, сегодня мы могли бы провести как минимум три сессии. Хотя я не знаю, возможно ли это».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
да уж, старт так себе и ехал еще хуже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
А где фанаты этого недовосьмикратного чемпиончика? А они зас...ли ветки с Максом, вот так бывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий