Шарль Леклер пояснил неверно понятое сообщение: «Речь о кошке, а не о проблемах с мощностью»

Шарль Леклер пояснил сообщение, которое заставило волноваться фанатов «Феррари».

Во время спринта на Гран-при Азербайджана Леклер произнес фразу, которую можно было воспринять как информацию о потере мощности (cut). На самом же деле монегаск передавал мостику наблюдения за фауной Баку, произнеся «#####, там была кошка (cat)».

На пресс-конференции монегаск ответил на вопрос о том, ждет ли он повторения проблем с мощностью:

«Точно нет. Я сказал «кошка», речь о другом! Там была кошка посреди дороги, и машине безопасности пришлось затормозить. Наверное, я единственный, кто это увидел.

Но да, в первом повороте была кошка, и сэйфти-кар притормозил. Все было не так страшно, но мне показалось, что нужно об этом сказать».

Шарль Леклер о 2-м месте в спринте: «У «Ред Булл» преимущество, мы не могли достичь большего»

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