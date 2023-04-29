Шарль Леклер о 2-м месте в спринте: «У «Ред Булл» преимущество, мы не могли достичь большего»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал поражение от «Ред Булл».

Леклер начал спринт на Гран-при Азербайджана первым, но в итоге уступил . Тем не менее, доволен тем, что сдержал еще одного представителя «Ред Булл» .

«Результат в какой-то мере подтверждает наше мнение: у « » преимущество в гонке. Опять же, нельзя забывать, что две гонки назад мы были очень далеки. Команде удалось сделать шаг вперед. Мы все еще не там, где хотим быть, но если победа невозможна, нужно набирать максимальное количество очков.

Сегодня мы не могли достичь большего, так что я доволен вторым местом. Постараемся победить завтра, хотя кажется, что «Ред Булл» чуть быстрее.

Я не слишком сильно боролся с Чеко, потому что хотел сохранить шины – это наше слабое место. Я пытался зацепиться за DRS Чеко, чтобы он вытягивал меня на прямой, но этого не хватило. К концу заезда мы слишком много теряли из-за деградации.

Посмотрим, что получится улучшить завтра, и выложимся по полной», – заявил Леклер после финиша.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл спринт, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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