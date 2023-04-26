MotoGP. Маркес пропустит Гран-при Испании – уже третью гонку подряд в этом сезоне
Пилот «Хонды» Марк Маркес не сможет выступить на Гран-при Испании, который проходит в Хересе.
Шестикратный чемпион MotoGP получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023 в Португалии, после чего пропустил этап в Аргентине, а затем и Гран-при Америк в Остине.
Результаты последнего медицинского обследования показали, что Маркес идет на поправку, однако врачи вынесли заключение, что испанцу нужно больше времени для отдыха, чтобы полностью восстановиться после травмы.
Вместо Маркеса на Гран-при Испании в составе «Хонды» выступит Икер Лекуона, который последний раз участвовал в гонках MotoGP в 2021 году.
Марк Маркес пропустит второй Гран-при MotoGP подряд из-за травмы
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