MotoGP. Маркес пропустит Гран-при Испании – уже третью гонку подряд в этом сезоне

Теги Хонда чемпионат мира MotoGP Гран-при Испании Motogp Марк Маркес Икер Лекуона Авто

Пилот «Хонды» Марк Маркес не сможет выступить на Гран-при Испании, который проходит в Хересе.

Шестикратный чемпион MotoGP получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023 в Португалии, после чего пропустил этап в Аргентине, а затем и Гран-при Америк в Остине.

Результаты последнего медицинского обследования показали, что Маркес идет на поправку, однако врачи вынесли заключение, что испанцу нужно больше времени для отдыха, чтобы полностью восстановиться после травмы.

Вместо Маркеса на Гран-при Испании в составе «Хонды» выступит Икер Лекуона, который последний раз участвовал в гонках MotoGP в 2021 году.

Марк Маркес пропустит второй Гран-при MotoGP подряд из-за травмы

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