Льюис Хэмилтон о 5-м месте: «Данный результат – хороший индикатор того, где нам нужно прибавлять»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что в целом остался доволен пятым местом.

«Я не особо понимал, чего именно ждать в этот уик-энд. Я знал, что пилоты «Ред Булл» будут особенно быстры. Но не осознавал, что у нас будет такое отставание по скорости на прямых.

При этом данный результат – хороший индикатор того, где нужно прибавлять. Мы медленнее соперников на прямых, а также на втором секторе. Так что нам предстоит потрудиться, чтобы устранить слабые стороны нашей машины.

На самом деле многое решал момент нахождения на трассе и возможность поймать ритм. На этой трассе это бывает очень непросто.

Во втором сегменте я боролся и мог быть быстрее, я просто не собрал круг. Мой круг в третьем сегменте получился очень, очень неплохим. К сожалению, мне не удалось улучшить время – я фактически повторил предыдущий результат, – и мне нужно было совсем немного прибавить, чтобы обойти «Феррари» Сайнса.

Теперь мы больше ничего не можем изменить в машине. Так что если это наш истинный темп, то завтра, возможно, мы сможем выжать из машины чуть больше, если хорошо поработаем вечером. Но в целом я определенно доволен своей стартовой позицией в воскресной гонке.

Естественно, что это не та позиция, на которой мы бы хотели находиться, как команда. Ведь мы хотим побеждать и всегда настроены на победу, и все выкладываются на пределе своих возможностей. В эти выходные у нас нет обновлений болида, но мы работаем над одной новинкой, которая, как мы надеемся, поможет нам немного сократить отставание», – рассказал Хэмилтон.

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