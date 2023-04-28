Шарль Леклер: «Поул – приятный сюрприз, «Феррари» ожидала борьбу с «Астон Мартин» и «Мерседесом»

Шарль Леклер прокомментировал неожиданный поул к Гран-при Азербайджана.

Пилот « » нацеливался на сражение с «Астон Мартин» и « », а в итоге опередил представителей «Ред Булл» и и начнет воскресную гонку с первого места.

«Конечно, я удивлен. Перед уик-эндом мы считали, что здорово было бы завершить квалификацию впереди «Астон Мартин» и «Мерседеса». В итоге мы на поуле – приятный сюрприз. Нельзя забывать, что машина, пожалуй, уступает « », так что удержать лидерство будет трудно. Но такова цель [– победа в Гран-при].

Я очень доволен кругом. Уик-энд очень трудный для нас, гонщиков, потому что времени потренироваться очень мало, всего одна практика. Ощущения в болиде были хорошими с самого начала, я очень доволен», – заявил Леклер.

Шарль полагает, что ему придется непросто в субботней квалификации к спринту:

«Будет трудно, поскольку мы еще не тестировали шины «медиум». Надо действовать осторожно – комплект только один, пространства для ошибок нет. Но, похоже, темп хороший. Надеюсь, получится освоиться с первого по третий сегмент и атаковать в конце».

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

Леклер завоевал третий поул в Баку подряд

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