Шарль Леклер: «Поул – приятный сюрприз, «Феррари» ожидала борьбу с «Астон Мартин» и «Мерседесом»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер прокомментировал неожиданный поул к Гран-при Азербайджана.

Пилот «Феррари» нацеливался на сражение с «Астон Мартин» и «Мерседесом», а в итоге опередил представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса и начнет воскресную гонку с первого места.

«Конечно, я удивлен. Перед уик-эндом мы считали, что здорово было бы завершить квалификацию впереди «Астон Мартин» и «Мерседеса». В итоге мы на поуле – приятный сюрприз. Нельзя забывать, что машина, пожалуй, уступает «Ред Булл», так что удержать лидерство будет трудно. Но такова цель [– победа в Гран-при].

Я очень доволен кругом. Уик-энд очень трудный для нас, гонщиков, потому что времени потренироваться очень мало, всего одна практика. Ощущения в болиде были хорошими с самого начала, я очень доволен», – заявил Леклер.

Шарль полагает, что ему придется непросто в субботней квалификации к спринту:

«Будет трудно, поскольку мы еще не тестировали шины «медиум». Надо действовать осторожно – комплект только один, пространства для ошибок нет. Но, похоже, темп хороший. Надеюсь, получится освоиться с первого по третий сегмент и атаковать в конце».

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6 комментариев

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irs118return
Леклер топ квалефер !
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Великий Алонсо
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ramizik998811@mail.ru
Хорошие начало надеюсь очки возьмем большие !
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Michael none
Леклер самый быстрый гонщик со времен Сенны, но если пытаться в гонках бороться с машинами которые быстрее, рано или поздно будут ошибки. Легко ездить без ошибок Хэмилтону и Ферстапену, когда во время гонки можно отдыхать и магнитолу переключать, а когда пытаешься 60-80 кругов рисковать в погоне за более быстрой машиной рано или поздно будут ошибки. Феттель на этом же сломался. Пытался бороться с теми кто на заведомо более быстрых машинах.
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Фанат спорта01
Ответ Великий Алонсо
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на такой Феррари Алонсо выиграл бы титул к весеннему перерыву)
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Alex_V2
Ответ Великий Алонсо
А борьбу с Хаасом не ожидали случайно? 🤡🖕. Какая борьба с АМ в квалификации, Феррари быстрее намного на одном круге, так было во всех прошедших ГП, борьбу с АМ он ожидал, клоун......
Вот только борьба была, разница между лучшим АМ и лучшей Феррари была в пределах 3 десятых, причем Феррари не всегда была впереди АМ
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