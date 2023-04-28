Леклер завоевал третий поул в Баку подряд
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Азербайджана.
Шарль опередил пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса в заключительной попытке.
Леклер выиграл третью квалификацию в Баку подряд. Монегаск завоевывал поулы в 2021-м и 2022-м, и тогда Шарлю не удалось победить в гонках: в прошлом сезоне отказал мотор, а годом ранее пилот Скудерии финишировал четвертым.
Поул стал для Леклера первым в нынешнем сезоне и 19-м в карьере. По общему количеству поул-позиций Шарль обогнал последнего чемпиона «Феррари» Кими Райкконена и вплотную приблизился к победителю сезона-1996 Дэймону Хиллу и пилоту «Альфа Ромео» Валттери Боттасу (по 20).
«Ред Булл» впервые проиграл квалификацию в 2023 году, ранее поулы брали Ферстаппен и Перес.
Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й
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