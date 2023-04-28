Леклер завоевал третий поул в Баку подряд

Гонщик «Феррари» стал быстрейшим по итогам квалификации к .

Шарль опередил пилотов «Ред Булл» и в заключительной попытке.

Леклер выиграл третью квалификацию в Баку подряд. Монегаск завоевывал поулы в 2021-м и 2022-м, и тогда Шарлю не удалось победить в гонках: в прошлом сезоне отказал мотор, а годом ранее пилот Скудерии финишировал четвертым.

Поул стал для Леклера первым в нынешнем сезоне и 19-м в карьере. По общему количеству поул-позиций Шарль обогнал последнего чемпиона « » Кими Райкконена и вплотную приблизился к победителю сезона-1996 Дэймону Хиллу и пилоту «Альфа Ромео» Валттери Боттасу (по 20).

«Ред Булл» впервые проиграл квалификацию в 2023 году, ранее поулы брали Ферстаппен и Перес.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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