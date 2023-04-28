Леклер завоевал третий поул в Баку подряд

Теги Дэймон Хилл Феррари Кими Райкконен Ред Булл Формула-1 Валттери Боттас Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Альфа Ромео Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Азербайджана.

Шарль опередил пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса в заключительной попытке.

Леклер выиграл третью квалификацию в Баку подряд. Монегаск завоевывал поулы в 2021-м и 2022-м, и тогда Шарлю не удалось победить в гонках: в прошлом сезоне отказал мотор, а годом ранее пилот Скудерии финишировал четвертым.

Поул стал для Леклера первым в нынешнем сезоне и 19-м в карьере. По общему количеству поул-позиций Шарль обогнал последнего чемпиона «Феррари» Кими Райкконена и вплотную приблизился к победителю сезона-1996 Дэймону Хиллу и пилоту «Альфа Ромео» Валттери Боттасу (по 20).

«Ред Булл» впервые проиграл квалификацию в 2023 году, ранее поулы брали Ферстаппен и Перес.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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17 комментариев

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Тигран Амбарцумов
Хорош, Шарль! Это его трасса, теперь надо первую победу оформить в Баку
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hypnotoad94
Так и хочется воскликнуть "а #### толку", но посмотрим, может, в этот раз всё будет иначе. Но пока даже на подиуме там не был
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abrbal
ну переса может сдержать макса конеш вряд ли. но че творит шарль. просто красавчик
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whoisme
Как он хорош на городских. Что-то божественное выдает. Он бы и в 19-м тут поул взял, но перестарался. Хочется чтобы Алые таки к Барсе допилили машину на уровень РБР. Нужны равные шансы с Максом. Да, Шарль иногда будет чудить, но его езда грани, что-то из той эры смертников на заре Ф1
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bogdan fedyuk
даже не сомневаюсь, что когда леклер через много-много лет будет завершать карьеру, то будет считаться лучшим квалифаером всех времен
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Дмитрий Дудников
Красавчик, но если с шинами у Феррари всё так же, то... Да и DRS у RB лютый.
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hypnotoad94
Ответ Фанат спорта01
какой толк? по Сайнсу видно что у Феррари машина медленнее. Зачем геройствовать в квалах а потом проиграть в гонке.
По Сайнсу видно, что он никакой) машина у Феррари неплохая, у них другие проблемы.
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Мадина Уйгурова
пора возвращаться в титульную гонку и сдвигать мерседес
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WINWOLF
Подиум уже будет успехом.
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Рнпрл Аари
Можно сказать на скилле затащил, теперь все зависит от настроек кто на что больше делал упор
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Gonshic
чемпион одного круга
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buFFon
поздравления👍🏻 надеюсь смогут держать темп в гонке..
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Фанат спорта01
Ответ hypnotoad94
По Сайнсу видно, что он никакой) машина у Феррари неплохая, у них другие проблемы.
неплохая,но явно медленнее РБ.
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Фанат спорта01
Ответ Мадина Уйгурова
бездаря младшего надо высадить и посадить Мика и то лучше будет
да не даже такой Сайнс лучше шуми мл.
Шумахер даже маге сливал которого халк без проблем обыгрывает.
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Paninaro
Ответ Фанат спорта01
какой толк? по Сайнсу видно что у Феррари машина медленнее. Зачем геройствовать в квалах а потом проиграть в гонке.
Кац предлагает сдаться?)
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