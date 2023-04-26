Карлос Сайнс: «Сейчас Алонсо ближе к победе в Гран-при, чем «Феррари»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что в данный момент у Фернандо Алонсо больше шансов выиграть Гран-при в этом сезоне, чем у Скудерии.

Также Сайнс извинился перед Алонсо за то, что развернул его на рестарте Гран-при Австралии. За что был оштрафован на 5 секунд и выпал из топ-10. В то время как Алонсо, благодаря тому что результаты предпоследнего рестарта были отменены, сохранил свою позицию.

«Я извинился перед Фернандо. Разумеется, касание его болида было неумышленным. Я рад, что в итоге для Фернандо все обошлось без последствий. Насколько я знаю, мы пытались добиться отмены штрафа, но, как бы то ни было, ошибка произошла по моей вине.

Сейчас Алонсо ближе к победе в Гран-при, чем «Феррари». В данный момент «Астон Мартин» смотрится немного сильнее «Феррари», хотя мы не так уж далеко. Уверен, мы продолжим расти и прогрессировать», – рассказал Сайнс.

«Феррари» отменяла штраф Сайнса послегоночными вью – и проиграла. Зато выстроила красивый образ «засуженной»

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