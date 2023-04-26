Гюнтер Штайнгер: «В этом году у «Хааса» есть шанс зарабатывать очки в каждой гонке»

Теги Формула-1 Хаас Гран-при Азербайджана Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

Штайнер считает, что с учетом текущей расстановки сил и минимальных разрывов в средней группе пелотона у «Хааса» в теории есть шансы зарабатывать очки в каждой гонке чемпионата.

«Сложно сказать, ведь тут все зависит не только от нас, но и от формы, в которой находятся другие команды. У нас не идеальная машина, но мне сложно говорить, насколько близки к идеалу болиды других команд в этом году.

Я скорее оставляю себе возможность удивиться, когда мы выезжаешь на первую практику и смотрим, на что способна команда. В этом году у «Хааса» есть шанс зарабатывать очки в каждой гонке.

В любом случае, такова наша цель. Так что будем надеяться, что в сезоне-2023 нам впервые с 2017 года удастся заработать очки в Баку.

Что касается изменения формата, то лично я определенно предпочитаю новый вариант, поскольку раньше утренняя субботняя практика была бессмысленной. Ее замена на вторую квалификацию как минимум сделает уик-энд интереснее для болельщиков, да и нам добавит волнительных моментов», – рассказал Штайнер.

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1 комментарий

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Minuvert
Так глядишь и Хюлькенберг до подиума доедет первый раз в карьере
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