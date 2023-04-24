Серхио Перес: «При наличии рядом Риккардо – гонщика с таким опытом, – «Ред Булл» находится в уникальном положении»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что видит только плюсы в нахождении в команде Даниэля Риккардо.

Австралиец вернулся в «Ред Булл» в качестве резервного пилота после того, как ушел из «Макларена».

«Прежде всего, он очень позитивный парень, с которым приятно находиться рядом. Он никогда не перестает улыбаться. Думаю, его наличие в «Ред Булл» – это здорово для команды.

При наличии рядом Даниэля – гонщика с его опытом, – мы находимся в уникальном положении. Он отлично справляется со своей работой», – рассказал Перес.

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