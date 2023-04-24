Даниил Квят о тестах в «Формуле Е»: «Это интересный вызов и возможность на будущее»

рассказал о целях на тесты в «Формуле Е».

Квят участвует в тестах новичков, которые проходят в Берлине – и признал, что не стал бы исключать возможность выступлений в «Формуле Е» в будущем.

Открыт Квят в контексте 2024 года и к идее одновременного выступления в в составе « » и в «Формуле Е».

«Это тесты новичков, моя первая возможность поработать за рулем болида «Формулы Е». Постараюсь как можно лучше проявить себя, как можно больше узнать об этих машинах, проехать как можно больше кругов, поймать нужные ощущения и определить предельные возможности этих машин.

У меня нет никаких целей, просто хочу проехать как можно больше кругов, чтобы максимально эффективно использовать день и для себя, и для команды. Мы хотим использовать эти тесты, чтобы как можно больше выяснить о машине – и для меня, и для команды.

Изначально мы пообщались с командой «Нио», возник возможный интерес, возможность провести тесты. И мы согласились, эти тесты – отличная возможность лучше узнать друг друга. Да, «Формула Е» – это определенно возможность на будущее. Это чемпионат с высокой конкуренцией, разнообразными и интересными гонками, где нужно уметь правильно расходовать запас энергии и атаковать в нужные моменты. Это интересный вызов и мне это нравится. Конечно, теперь я уже являюсь пилотом «Ламборгини», но в целом мы открыты к идее графика выступлений в двух сериях», – рассказал Квят.

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