Шумахер начнет помогать Хэмилтону и Расселлу с настройками на уик-энды (AMuS)
Обязанности резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера расширятся.
Как сообщает Auto Motor und Sport, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи (19-21 мая) Шумахер будет работать на симуляторе по пятницам. Новой задачей Мика станет помощь в подборе настроек для Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. В субботу немецкий пилот будет отправляться на трассу, где сможет подменить одного из основных гонщиков в случае форс-мажора.
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Мерседес нашёл лучший способ использования Мика.
потом взрослые сядут за симулятор, проверят не убьются ли они на добытых Миком настройках и, может быть кто-нибудь из них и воспользуется его настройками, на паре трасс за сезон)
Мик конечно всегда будет в этой тени.
В этом плане ему намного тяжелее остальных
Но в ф1 были (да и есть), схожие и ещё более печальные по уровню персонажи, причём «бесфамильные»
Помню, в начале 00-х начал смотреть формулу с гонки в Монако и победы красной Феррари