Шумахер начнет помогать Хэмилтону и Расселлу с настройками на уик-энды (AMuS)

Обязанности резервного пилота « » расширятся.

Как сообщает Auto Motor und Sport, начиная с -Романьи (19-21 мая) Шумахер будет работать на симуляторе по пятницам. Новой задачей Мика станет помощь в подборе настроек для и . В субботу немецкий пилот будет отправляться на трассу, где сможет подменить одного из основных гонщиков в случае форс-мажора.

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