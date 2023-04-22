Шумахер начнет помогать Хэмилтону и Расселлу с настройками на уик-энды (AMuS)

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Обязанности резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера расширятся.

Как сообщает Auto Motor und Sport, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи (19-21 мая) Шумахер будет работать на симуляторе по пятницам. Новой задачей Мика станет помощь в подборе настроек для Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. В субботу немецкий пилот будет отправляться на трассу, где сможет подменить одного из основных гонщиков в случае форс-мажора.

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22 комментария

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ibra207
главное чтоб симулятор не разбил
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Merzus21
Ответ ibra207
главное чтоб симулятор не разбил
до сих пор, когда читаю Шумахер - сначала думаю о ТОМ Шумахере. Стокгольмский синдром(
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ALMANAC
Короче шансов на приближение к Ред Буллу нет. Ну и отлично
+10
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NikitaSportsru
Настроек для капучинатора
+7
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Merzus21
Ответ LetTong
Я думал он уже это делает
он на второй сезон только начинает ехать)
+5
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Jesse Boy
прогноз на уикенд - солнечно, лёгкий ветер, 1-2 разбитые машины.
+6
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Дмитрий Травницкий
в субботу немецкий пилот будет отправляться на трассу...
Мерседес нашёл лучший способ использования Мика.
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Рнпрл Аари
Пахнет бредом. Как резервный пилот который скорее всего проедет 0 боевых кругов может помочь с настройками? Или я что то не понимаю?
короче он походу будет искать настройки для симулятора, к машинам так и не пускают пока)
потом взрослые сядут за симулятор, проверят не убьются ли они на добытых Миком настройках и, может быть кто-нибудь из них и воспользуется его настройками, на паре трасс за сезон)
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S.P.F.C
Мне кажется, что они без этой помощи разберутся.
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ibra207
Ответ Merzus21
до сих пор, когда читаю Шумахер - сначала думаю о ТОМ Шумахере. Стокгольмский синдром(
Ну а как ещё может быть у поколения, при котором фамилия Шумахер стала нарицательной )
Мик конечно всегда будет в этой тени.
В этом плане ему намного тяжелее остальных
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Merzus21
Ответ Иван Алейников
А я, к сожалению, уже нет. Летит время. Помню, в начале 00-х начал смотреть формулу с гонки в Монако и победы красной Феррари
я с 93 начал чтоль потому что Проста помню, но ничего тогда не понимал. Болел потом за Хилла, и эпоха Шумахера была для меня естественно, ужасной. Победа МШ в чемпионате в июле(!) в 2004 чтоль, при том, что вторым был Баррикелло. Я не застал менселла на вилах в 92, поэтому 2004 для меня апогей доминации. феттели, тапки и хэмы рядом не валялись. А учитывая, что Шумахера я не выносил...
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Сергей Богатырёв
с другой стороны, без этой фамилии его просто не было бы в Ф1 ни в каком качестве.
Скорее всего да.
Но в ф1 были (да и есть), схожие и ещё более печальные по уровню персонажи, причём «бесфамильные»
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Merzus21
Ответ Рнпрл Аари
Пахнет бредом. Как резервный пилот который скорее всего проедет 0 боевых кругов может помочь с настройками? Или я что то не понимаю?
ну, базовые ищет. это тупо машинная работа, чтобы понять как работают настройки.
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ibra207
Ответ Merzus21
он на второй сезон только начинает ехать)
прогревочный год у него
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Merzus21
Ответ ibra207
Ну а как ещё может быть у поколения, при котором фамилия Шумахер стала нарицательной ) Мик конечно всегда будет в этой тени. В этом плане ему намного тяжелее остальных
да он безотносительно фамилии даже максимально блеклый персонаж по всем параметрам.
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Сергей Богатырёв
Ответ ibra207
Ну а как ещё может быть у поколения, при котором фамилия Шумахер стала нарицательной ) Мик конечно всегда будет в этой тени. В этом плане ему намного тяжелее остальных
с другой стороны, без этой фамилии его просто не было бы в Ф1 ни в каком качестве.
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Иван Алейников
Ответ Merzus21
до сих пор, когда читаю Шумахер - сначала думаю о ТОМ Шумахере. Стокгольмский синдром(
А я, к сожалению, уже нет. Летит время.
Помню, в начале 00-х начал смотреть формулу с гонки в Монако и победы красной Феррари
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Рнпрл Аари
Пахнет бредом. Как резервный пилот который скорее всего проедет 0 боевых кругов может помочь с настройками? Или я что то не понимаю?
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LetTong
Я думал он уже это делает
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