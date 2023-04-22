Нико Росберг: «Я не сорвиголова, в отличие от других гонщиков, мне было страшно в какие-то моменты»

Теги Нико Росберг Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Авто

Нико Росберг признался, что чувствовал страх, выступая в «Формуле-1».

Экс-пилот «Мерседеса» выиграл титул 2016 года и немедленно завершил карьеру.

«Иногда, глядя на автодромы, я думаю: хорошо, что я больше не гоняюсь. К примеру, в Баку можно достичь 360 км/ч, двигаясь между стенами.

Да, случались моменты, когда мне было страшно, потому что, в отличие от других гонщиков, я не сорвиголова», – заявил Нико в интервью Men’s Health.

Нико Росберг о титуле 2016 года: «После финиша пришло понимание – это максимум, что-то большее вряд ли возможно»

1 комментарий

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Кирилл Конопельченко
По этому ты и обосрался после первого чемпионства
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