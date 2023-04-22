Чжоу Гуаньюй о лучшем пилоте «Ф-1»: «Алонсо, очевидный выбор для меня»

Чжоу Гуаньюй назвал лучшего гонщика на решетке «Формулы-1».

«На мой взгляд, это Фернандо Алонсо. Это очевидный выбор для меня, потому что он был моим гоночным кумиром с детства. Мой первый Гран-при [в качестве зрителя] был в Шанхае в 2004-м. Он тогда выступал, а в последующие два года начал побеждать в гонках. Я наблюдал за ним и держал его флаг, я был большим фанатом Фернандо.

Я никогда бы не подумал, что через 10-15 лет буду гоняться с кумиром детства – это достижение. Когда у него очень сильная машина, он способен сражаться среди лидеров», – сказал гонщик « » о коллеге из « ».

Фернандо Алонсо: «Я доминировал в WEC 4 года назад, сражался за подиумы с «Альпин». Нет ощущения, что я вдруг ожил»

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