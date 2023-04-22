Чжоу Гуаньюй о лучшем пилоте «Ф-1»: «Алонсо, очевидный выбор для меня»
Чжоу Гуаньюй назвал лучшего гонщика на решетке «Формулы-1».
«На мой взгляд, это Фернандо Алонсо. Это очевидный выбор для меня, потому что он был моим гоночным кумиром с детства. Мой первый Гран-при [в качестве зрителя] был в Шанхае в 2004-м. Он тогда выступал, а в последующие два года начал побеждать в гонках. Я наблюдал за ним и держал его флаг, я был большим фанатом Фернандо.
Я никогда бы не подумал, что через 10-15 лет буду гоняться с кумиром детства – это достижение. Когда у него очень сильная машина, он способен сражаться среди лидеров», – сказал гонщик «Альфа Ромео» о коллеге из «Астон Мартин».
Фернандо Алонсо: «Я доминировал в WEC 4 года назад, сражался за подиумы с «Альпин». Нет ощущения, что я вдруг ожил»
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Будучи хейтером Алонсо времен середины нулевых он покорил меня , болельщика Феррари , и думаю многих других Ферраристов своими выступлениями за скудерию и я тоже считаю его до сих пор лучшим , но я не объективен .
Самым быстрым я бы назвал Леклера , а самым лучшим Алонсо/Макса .