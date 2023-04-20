Педро де ла Роса: «Перес должен остаться в «Ред Булл», он становится сильнее с каждой гонкой»

Теги Ред Булл Педро де ла Роса Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Педро де ла Роса оценил уровень пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

По словам амбассадора «Астон Мартин» и бывшего пилота «Формулы-1», Перес достоин места в чемпионской команде.

«Я действительно считаю, что Чеко останется в «Ред Булл» или должен остаться, потому что он становится сильнее и сильнее с каждой гонкой с момента прихода в «Ред Булл». Он доказал, что приспособиться к большой команде непросто, особенно к новым болидам. Пилотов, способных быстро адаптироваться и давать результат, крайне мало. Большинство зависит от машины, а Чеко – пример того, как можно приспособить болид к своему стилю пилотажа.

Современные машины очень сложны, тестов нет, нужно играться с тем, что инженеры называют «игрушками» – балансом тормозов, динамической сменой баланса, торможением двигателем, дифференциалом – это сложная система, дело не только в пружинах и стержнях.

Чеко выступает хорошо, и я не вижу причин для его замены», – сообщил де ла Роса в подкасте F1 Nation.

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