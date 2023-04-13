Отец Переса: «В «Ред Булл» нет фаворитизма. Чеко и Ферстаппен – два лучших тигра в одной клетке»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Антонио Перес Гарибай считает, что в «Ред Булл» равное отношение к пилотам.

Отец гонщика Серхио Переса отрицает, что его сын и Макс Ферстаппен находятся в неравных условиях.

«Давайте проясним – это ложь. «Ред Булл» – бренд, стоящий многие миллиарды, а не только Чеко и Макс. Это профессиональная команда, которая хочет побеждать с помощью двух пилотов, хочет, чтобы с первого круга первой практики гонщики были первым и вторым.

Никакого фаворитизма нет, все это спекуляции. У «Ред Булл» два лучших тигра в одной клетке. Если бы они не были на одном уровне, не происходило бы того, что мы видим.

Надеюсь, другие команды и пилоты присоединятся к борьбе за титул, и противостояние будет не только между Чеко и Максом.

Чеко выступает чрезвычайно здорово и останется в «Ф-1» на ближайшие десять лет. После того, как все было потеряно, это благословение. У Чеко не было работы два года назад, и эту новую стадию открыл для него «Ред Булл», – сообщил Перес-старший в интервью Marca TV.

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2 комментария

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Alex Sin
Никакого фаворитизма нет, все это спекуляции. У «Ред Булл» два лучших тигра в одной клетке. Если бы они не были на одном уровне, не происходило бы того, что мы видим.// Это сколько надо выпить текилы что бы такое сморозить?
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Ева без Адама
"Чеко выступает чрезвычайно здорово и останется в «Ф-1» на ближайшие десять лет"
У Чеко новый контракт? Останется кем?
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