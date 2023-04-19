Гюнтер Штайнер: «Мне кажется, Хюлькенбергу комфортно в «Хаасе», он здорово адаптировался»

Руководитель « » рассказал, что команда пока не определилась с тем, будет ли продлевать контракт с .

При этом Штайнер признал, что команда очень довольна работой с немцем и никаких нареканий в данный момент у руководства нет.

«Зависит от того, будем ли мы им довольны или нет. Нам также нужно будет посмотреть, какие у команды будут альтернативные варианты, все как обычно. Хотя иногда важно сохранять статус-кво, ничего не меняя, чтобы в команде воцарились тишина и спокойствие. Но нет, в данный момент мы пока не обсуждали вопрос продления контракта с гонщиками.

Но мне кажется, что Нико комфортно в «Хаасе». Команде и инженерам очень нравится с ним работать. Он здорово помогает команде, его опыт позволяет команде двигаться вперед. Я всегда готов помочь ему, если ему понадоблюсь, и наоборот.

Нико очень здорово адаптировался в новой команде. То есть, он настоящий профессионал и уже проходил через это, у него уже был опыт адаптации в новой команде. Это одна из причин, по которым мы его взяли.

С Кевином они тоже нормально ладят. Думаю, у них отличные отношения, очень профессиональные. Они оба достаточно взрослые люди. Они знают, чего мы от них ждем. И они оба дают результат, работают сообща, помогая команде двигаться вперед. А именно это нам и нужно. Так что в данный момент нам не на что жаловаться», – рассказал Штайнер.

Книга легендарного шефа Мазепина в «Ф-1»: 304 вариации слова ###, уронивший пушку в машине телохранитель, разнос Шумахера