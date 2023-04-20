Гюнтер Штайнер ответил Вольффу: «Если бы мой отец был рядом, Тото не говорил бы то, что он говорил»

Гюнтер Штайнер отреагировал на претензии Тото Вольффа, связанные с Миком Шумахером.

Босс « » упрекнул коллегу из « » в ненадлежащем обращении с гонщиком. В 2023 году Мик перешел из «Хааса» в «Мерседес», где стал резервным пилотом.

«Если бы сопровождал Мика в течение двух сезонов в «Хаасе», Штайнер бы не посмел так обращаться с Миком», – заявил Вольфф.

Штайнер симметрично ответил Вольффу:

«Должен сказать, если бы мой отец был рядом, Тото не говорил бы то, что он говорил».

Гюнтер также поделился мнением об отношениях с Шумахером:

«Было непросто, потому что на пилоте большое давление из-за такой фамилии. И, конечно, случались серьезные аварии, с чем тоже тяжело справиться, ведь это большой ущерб для команды.

Мне кажется, [немецкая пресса] пыталась оказать давление и возложить вину на команду – не думаю, что это оказалось полезно для Мика. Она не пыталась активно нас разделить, но в итоге именно это и делала.

В конечном счете команда решает, кто пилотирует машину, а не гонщик выбирает болид. Нет смысла огорчать команду и пытаться сказать: «Гюнтер недостаточно заботится о Мике». Он зарабатывал очки, и никто не говорит: «Это заслуга », и я не ожидаю, что меня обвинят за его аварии. Это работа гонщика – зарабатывать очки и не попадать в аварии.

Команда обязана предоставить пилоту быструю машину, насколько это возможно, и мы всегда это делали. Оба гонщика всегда получали болиды одного уровня. Единственное исключение, когда был лишь один экземпляр обновления – в таких случаях мы действовали открыто и ничего не скрывали.

Кто хочет, чтобы гонщики выступали как можно лучше? Я и команда. Зачем нам саботировать любого из пилотов?

В этом году я с ним не встречался. Думаю, я видел его на тестах и поздоровался, но с тех пор мы не виделись, потому что он теперь на другой стороне паддока, с чемпионами. Мы провели вместе два сезона, дали Мику шанс, и это, полагаю, надо уважать. « » – маленький цирк, так что нет причин не здороваться».

Тото Вольфф: «Штайнер не посмел бы так обращаться с Миком Шумахером при Михаэле»