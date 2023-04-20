Гюнтер Штайнер ответил Вольффу: «Если бы мой отец был рядом, Тото не говорил бы то, что он говорил»

Теги Михаэль Шумахер Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер отреагировал на претензии Тото Вольффа, связанные с Миком Шумахером.

Босс «Мерседеса» упрекнул коллегу из «Хааса» в ненадлежащем обращении с гонщиком. В 2023 году Мик перешел из «Хааса» в «Мерседес», где стал резервным пилотом.

«Если бы Михаэль сопровождал Мика в течение двух сезонов в «Хаасе», Штайнер бы не посмел так обращаться с Миком», – заявил Вольфф.

Штайнер симметрично ответил Вольффу:

«Должен сказать, если бы мой отец был рядом, Тото не говорил бы то, что он говорил».

Гюнтер также поделился мнением об отношениях с Шумахером:

«Было непросто, потому что на пилоте большое давление из-за такой фамилии. И, конечно, случались серьезные аварии, с чем тоже тяжело справиться, ведь это большой ущерб для команды.

Мне кажется, [немецкая пресса] пыталась оказать давление и возложить вину на команду – не думаю, что это оказалось полезно для Мика. Она не пыталась активно нас разделить, но в итоге именно это и делала.

В конечном счете команда решает, кто пилотирует машину, а не гонщик выбирает болид. Нет смысла огорчать команду и пытаться сказать: «Гюнтер недостаточно заботится о Мике». Он зарабатывал очки, и никто не говорит: «Это заслуга Гюнтера», и я не ожидаю, что меня обвинят за его аварии. Это работа гонщика – зарабатывать очки и не попадать в аварии.

Команда обязана предоставить пилоту быструю машину, насколько это возможно, и мы всегда это делали. Оба гонщика всегда получали болиды одного уровня. Единственное исключение, когда был лишь один экземпляр обновления – в таких случаях мы действовали открыто и ничего не скрывали.

Кто хочет, чтобы гонщики выступали как можно лучше? Я и команда. Зачем нам саботировать любого из пилотов?

В этом году я с ним не встречался. Думаю, я видел его на тестах и поздоровался, но с тех пор мы не виделись, потому что он теперь на другой стороне паддока, с чемпионами. Мы провели вместе два сезона, дали Мику шанс, и это, полагаю, надо уважать. «Формула-1» – маленький цирк, так что нет причин не здороваться».

Тото Вольфф: «Штайнер не посмел бы так обращаться с Миком Шумахером при Михаэле»

16 комментариев

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Андрей Омельянович
Шумахер - просто средний пилот, милый мальчик, выращенный в тепличных условиях, под крылом Феррари с полной поддержкой всего и всех. Титулы в младших сериях никто не забывает, НО..
Вот nice guy это самое точное, что для него подходит. Просто это не имеет никакого отношения к Ф1.
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Фанат спорта01
Ответ Lordk
Штайнер конечно же адекватный, другие и не будут руководить командой. Но, как говорится, хочешь узнать больше о человеке —посмотри как он ведет себя с подчиненными.
ну с Магой и Халком у него же всё отлично.
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userX
Ответ LeChat Ostrowski
честно говоря, я бы с таким "бывшим шефом" очень с трудом бы здоровался, у которого уровень лицемерия зашкаливает - с одной стороны открыто чмырить своих подчинённых, с другой раздвигать свои булки перед американским начальником и перевезти туда свою семью. клоун какой-то - для нетфликса старается выглядеть крутым, но только лишь до момента, пока Джин не позвонит, который в свою очередь не парился за санкции и зарабатывал как все на войне )) короче, хорошая там у них команда :)
В чем заключается «чмырение» подопечных и «раздвигание булок» перед начальством? Почему нельзя перевозить семью в Америку?
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Антон
Смотрел вчера впервые сериал нетфликсовский, про Ф1. Штайнер там производит впечатление весьма адекватного человека. Такого, которого надо прям сильно допечь.
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гилберт
Ответ Фанат спорта01
ну с Магой и Халком у него же всё отлично.
Мага и втащить может.
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Jan Vorontsov
Ответ Фанат спорта01
ну с Магой и Халком у него же всё отлично.
С Кевином "Идиотом" Магнуссеном, который должен выслушивать оскорбления и пусть дверью не смеет хлопать? Ага.
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Minuvert
Почему-то, когда этот "бриллиант" оказался в руках Тото, он не спешит пускать его за руль своего болида, хотя, будучи совладельцем компании, мог бы это сделать. Ну, а при здравствующем Михаэле, чадо крошило бы болиды Феррари вместо Сайнса.
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Lordk
Ответ Антон
Смотрел вчера впервые сериал нетфликсовский, про Ф1. Штайнер там производит впечатление весьма адекватного человека. Такого, которого надо прям сильно допечь.
Штайнер конечно же адекватный, другие и не будут руководить командой.
Но, как говорится, хочешь узнать больше о человеке —посмотри как он ведет себя с подчиненными.
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Lordk
Ответ Фанат спорта01
ну с Магой и Халком у него же всё отлично.
Так сезон еще не успел начаться ) Подождите хотя бы середины.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Андрей Омельянович
Шумахер - просто средний пилот, милый мальчик, выращенный в тепличных условиях, под крылом Феррари с полной поддержкой всего и всех. Титулы в младших сериях никто не забывает, НО.. Вот nice guy это самое точное, что для него подходит. Просто это не имеет никакого отношения к Ф1.
можно сказать что никто кроме Хааса не дал бы ему место в команде , сидел бы у кого-то резервным пилотом и всё , а так 2 года боевым пилотом у Гюнтера , после этого его и взяли в Мерседес
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Minuvert
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Зачем при цитировании прямой речи иногда используются прямые кавычки, объясните пожалуйста? Вот как здесь: "Мне кажется, [немецкая пресса] пыталась оказать давление".
Такими кавычками пользуются редакторы, чтобы показать контекст. Это не прямая речь, а додумки пишущего
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Gnoyniy Jacques Derrida
Зачем при цитировании прямой речи иногда используются прямые кавычки, объясните пожалуйста?
Вот как здесь: "Мне кажется, [немецкая пресса] пыталась оказать давление".
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Sauronius
Трололо))) Как в детском саду. - А вот мой папа твоему наваляет! - Нет, ты!))
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