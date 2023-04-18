Дэймон Хилл: «Ферстаппену стоит уйти, если ему не весело в «Ф-1»

Дэймон Хилл посоветовал Максу Ферстаппену завершить карьеру.

Чемпион мира 1996 года отреагировал на то, что пилот «Ред Булл» пригрозил покинуть «Формулу-1». Действующего обладателя титула не устраивает увеличение количества спринтов и потенциальные изменения формата уик-энда.

«Мне нравится, когда есть одна гонка. Надеюсь, изменений не будет слишком много, иначе я тут не задержусь. Я вовсе не фанат такого», – сообщил Макс перед .

посчитал, что угрозу «очень необычной».

«Немного странно слышать такое, так ведь? То есть, что он собирается делать? На самом деле ему стоит уйти сейчас. Надо остановиться, он сделал свое дело.

На мой взгляд, удовольствие имеет огромное значение. Весело ли ему? Потому что мне иногда кажется, что нет. Я считаю, нужно любить свою работу, иначе это рутина», – сказал Дэймон в подкасте Sky Sports F1.

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