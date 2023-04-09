Макс Ферстаппен о спринтах: «Не понимаю, зачем нужно менять саму природу «Формулы-1»

Пилот « » вновь выступил против изменения формата гоночного уик-энда в «Формуле-1».

В нынешнем сезоне «Ф-1» продолжает экспериментировать с форматом Гран-при – так, на шести этапах пройдут уик-энды, подразумевающие проведение спринтов.

При этом команды договорились о доработке формата – теперь квалификация к главной гонке будет проводиться в пятницу, а в субботу состоится короткая квалификациях к спринту и сам заезд, чьи результаты более не будут влиять на стартовый порядок воскресного Гран-при.

«Я по-прежнему не большой поклонник спринтов. Когда в рамках уик-энда проводится еще и спринт, в целом он становится только напряженнее, мы и так проводим достаточно гонок.

Мне такой подход кажется неправильным. Конечно, я понимаю, чего они стараются добиться – сделать так, чтобы практически каждый день гоночного уик-энда был интересным и волнительным. Но может тогда стоит просто сократить гоночный уик-энд до двух дней? Проводить заезды только в субботу и воскресенье, и сделать эти два дня максимально насыщенными.

Потому что сейчас мы движемся к тому, что в сезоне будет проводиться по 24, а может и 25 Гран-при. И если, помимо этого, мы начнем добавлять еще что-то новое, для меня такие гонки уже не будут стоящими. Я не буду получать удовольствия от всего этого.

Даже если сейчас они доработают формат (со спринтами), я все равно буду считать, что «Формуле-1» не стоит проводить все эти спринт-заезды. «Формула-1» – это когда ты выжимаешь максимум в квалификации, а потом проводишь длинную и интересную гонку в воскресенье.

Вот, что такое « » – ее природа, ее ДНК. И я не понимаю, зачем нам нужно это менять, ведь все и раньше работало неплохо. К тому же уже есть способ добиться большего в этом формате – сократить отрывы между машинами, сделать так, чтобы больше команд могли бороться за победу. Тогда и шоу будет отличным. Если у нас будет 6-7 команд, борющихся за победу, вот это будет по-хорошему безумно. И не нужно будет ничего менять», – рассказал Ферстаппен.

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