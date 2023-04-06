Мартин Брандл об угрозе Ферстаппена покинуть «Ф-1»: «Миллион гонщиков хотят выступать в таком «Ред Булл»

Мартин Брандл прокомментировал слова Макса Ферстаппена о возможном уходе

Двукратного чемпиона «Формулы-1» не устраивает, что спринтов становится больше, а структуру уик-энда снова собираются менять. Предполагается, что на гонщики проведут две квалификации, а решетка основного заезда больше не будет зависеть от спринта.

«Мне нравится, когда есть одна гонка. Надеюсь, изменений не будет слишком много, иначе я тут не задержусь. Я вовсе не фанат такого», – сообщил пилот «Ред Булл» перед .

Экс-гонщик «Ф-1» и комментатор Sky Sports отреагировал на угрозу :

«Меня бы такое удивило, но если он не желает пилотировать, есть миллион других людей, которые хотят выступать в таком « ».

Думаю, он пытается сказать: «Не надо слишком запутывать. Давайте проводить мягкие изменения, но не трогать основные правила». Я понимаю посыл, но не вижу, почему это должно привести к его уходу», – сказал .

Эксперт также отметил, что не уверен в необходимости двух квалификаций:

«Мне нравится формат [спринтов], который есть сейчас. Не знаю, зачем запутывать концепцию, если честно. Не нахожу причин, почему надо проводить [спринт и основную гонку] независимо друг от друга.

Команды и пилоты любят определенность. А болельщикам нравится неопределенность, которую они, безусловно, получили в Мельбурне. Вся суть спринта – и несколько раз это уже сработало – в том, чтобы слегка смешать решетку основного заезда».

Руководители команд «Ф-1» договорились обновить формат гоночного уик-энда со спринтами (Daily Mail)