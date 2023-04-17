Льюис Хэмилтон: «Вижу себя с «Мерседесом» до последних дней жизни, как Стирлинг Мосс»

Льюис Хэмилтон хочет пойти по стопам сэра Стирлинга Мосса.

Четырехкратный вице-чемпион «Формулы-1» и, вероятно, величайший гонщик без титула в истории был амбассадором « » и сохранял связь с немецким брендом вплоть до своей смерти в 2020 году.

«Будущее с «Мерседесом»? У меня потрясающие ощущения. Я по-прежнему чувствую себя фактически как дома.

Честно говоря, я вижу себя с «Мерседесом» до последних дней жизни. Посмотрите на легенд – сэр был с «Мерседесом» до последних дней жизни. Это стало бы мечтой – продолжать работу, продолжать выстраивать бренд», – сказал Хэмилтон.

Семикратный чемпион мира также высказался о сохранении гоночного места в «Мерседесе».

«У меня потрясающие союзники в команде, прекрасные отношения. Я хочу остаться, хочу помогать команде, двигать ее вперед и вносить вклад, пока смогу. Если и наступит момент, когда уже не получится, значит, кто-то молодой займет мое место.

Но я чувствую себя достаточно молодым, я в приличной форме», – сообщил 38-летний британец.

Умер величайший пилот «Ф-1» без чемпионства. Он выжил в опаснейшей эре автоспорта, подарил титул другу и дотянул до 90 лет

Льюис Хэмилтон: «Мне не нравится ездить на не очень хороших болидах. Но если завтра наша машина включится – я буду готов бороться за чемпионат»