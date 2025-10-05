MotoGP. Гран-при Индонезии. Альдегер выиграл гонку, Акоста – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Беццекки и Марк Маркес сошли после контакта
Пилот «Грезини» Фермин Альдегер приехал первым на Гран-при Индонезии. На второй строчке финишировал гонщик «КТМ» Педро Акоста. Третьим стал Алекс Маркес из «Грезини».
На первом круге столкнулись Марко Беццекки («Априлия») и Марк Маркес («Дукати»), в результате чего испанец получил перелом правой ключицы.
MotoGP
Гран-при Индонезии
Мандалика
5 октября 2025 года
Гонка
1. Фермин Альдегер («Грезини») – 41.07,651
2. Педро Акоста («КТМ») +6,987
3. Алекс Маркес («Грезини») +7,896
4. Брэд Биндер («КТМ») +8,901
5. Лука Марини («Хонда») +9,129
6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +9,709
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +9,894
8. Франко Морбиделли («ВР46») +10,087
9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +10.350
10. Алекс Ринс («Ямаха») +13.223
11. Мигел Оливейра («Прамак») +19.769
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +27.597
13. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +48.035
14. Джек Миллер («Прамак») +55.540
Сошли:
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Хоан Мир («Хонда»)
Марко Беццекки («Априлия»)
Марк Маркес («Дукати»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 362
3. Франческо Баньяя – 274
4. Марко Беццекки – 254
5. Франко Морбиделли – 215
