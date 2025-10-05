  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Индонезии. Альдегер выиграл гонку, Акоста – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Беццекки и Марк Маркес сошли после контакта
2

MotoGP. Гран-при Индонезии. Альдегер выиграл гонку, Акоста – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Беццекки и Марк Маркес сошли после контакта

Альдегер одержал первую победу в MotoGP.

Пилот «Грезини» Фермин Альдегер приехал первым на Гран-при Индонезии. На второй строчке финишировал гонщик «КТМ» Педро Акоста. Третьим стал Алекс Маркес из «Грезини».

На первом круге столкнулись Марко Беццекки («Априлия») и Марк Маркес («Дукати»), в результате чего испанец получил перелом правой ключицы.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

5 октября 2025 года

Гонка

1. Фермин Альдегер («Грезини») – 41.07,651

2. Педро Акоста («КТМ») +6,987

3. Алекс Маркес («Грезини») +7,896

4. Брэд Биндер («КТМ») +8,901

5. Лука Марини («Хонда») +9,129

6. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +9,709

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +9,894

8. Франко Морбиделли («ВР46») +10,087

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +10.350

10. Алекс Ринс («Ямаха») +13.223

11. Мигел Оливейра («Прамак») +19.769

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +27.597

13. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +48.035

14. Джек Миллер («Прамак») +55.540

Сошли:

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Хоан Мир («Хонда»)

Марко Беццекки («Априлия»)

Марк Маркес («Дукати»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 362

3. Франческо Баньяя – 274

4. Марко Беццекки – 254

5. Франко Морбиделли – 215

MotoGP. Маркес и Беццекки столкнулись на Гран-при Индонезии – у Марка перелом правой ключицы
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт MotoGP
