Льюис Хэмилтон: «Мне не нравится ездить на не очень хороших болидах. Но если завтра наша машина включится – я буду готов бороться за чемпионат»

Пилот « » рассказал о своем настрое в этом сезоне. И о том, какой настрой старается сохранять в условиях, когда текущие возможности болида не позволяют ему бороться за чемпионский титул.

«Я по-прежнему люблю «Формулу-1». Просто мне не нравится ездить на не очень хороших болидах.

Мне не нравится управлять машиной, которая получилась не такой, какой должна была. Но мне нравятся испытания, и нравится этот вызов. То есть возникает вопрос: «А что я смогу сделать с этой машиной?» Да, хорошо, победы сейчас невозможны, но какой максимально возможный результат мы сможем получить?

Можем ли мы чуть-чуть обнаглеть, и если пятое место – это лучшее, на что мы можем рассчитывать на бумаге, то получится ли у нас стать четвертыми или третьими? Можем ли мы добиться необходимой стабильности, поддерживать оптимальную форму и быть готовы на случай, если наша машина внезапно включится. И если эта машина окажется именно тем, о чем вы мечтали, будете ли вы готовы этим воспользоваться?

Я готов снова выиграть чемпионский титул. В этом году я подготовился наилучшим образом. Мне кажется, что с точки зрения подготовки сейчас я вообще в лучшей форме за все время. И если завтра болид придет в норму, я буду готов бороться за победу в чемпионате.

Но в данный момент это не так и этого не происходит. Но я вместе со всеми работаю над тем, чтобы это случилось», – рассказал Хэмилтон.

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?