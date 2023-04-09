Льюис Хэмилтон: «Мне не нравится ездить на не очень хороших болидах. Но если завтра наша машина включится – я буду готов бороться за чемпионат»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем настрое в этом сезоне. И о том, какой настрой старается сохранять в условиях, когда текущие возможности болида не позволяют ему бороться за чемпионский титул.
«Я по-прежнему люблю «Формулу-1». Просто мне не нравится ездить на не очень хороших болидах.
Мне не нравится управлять машиной, которая получилась не такой, какой должна была. Но мне нравятся испытания, и нравится этот вызов. То есть возникает вопрос: «А что я смогу сделать с этой машиной?» Да, хорошо, победы сейчас невозможны, но какой максимально возможный результат мы сможем получить?
Можем ли мы чуть-чуть обнаглеть, и если пятое место – это лучшее, на что мы можем рассчитывать на бумаге, то получится ли у нас стать четвертыми или третьими? Можем ли мы добиться необходимой стабильности, поддерживать оптимальную форму и быть готовы на случай, если наша машина внезапно включится. И если эта машина окажется именно тем, о чем вы мечтали, будете ли вы готовы этим воспользоваться?
Я готов снова выиграть чемпионский титул. В этом году я подготовился наилучшим образом. Мне кажется, что с точки зрения подготовки сейчас я вообще в лучшей форме за все время. И если завтра болид придет в норму, я буду готов бороться за победу в чемпионате.
Но в данный момент это не так и этого не происходит. Но я вместе со всеми работаю над тем, чтобы это случилось», – рассказал Хэмилтон.
«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?
Со слов «Великого Алонсо».
Ред булл и альфа таури - это понятно
в Феррари Сайнц выступает, он из Ред булл и пытается свои порядки навязать, записываем
Астон Мартин машину по фото строил, тоже плюсуем
в Альпин едет Гасли, который и в РБ и АТ ездил, очевидно, что и болид сразу сильным как РБ стал в глазах Хэма
Аналогично Уильямс
Макларен тоже, там два года Рикьярдо лично строил Ред Булл, даже не было времени на гонки, все машину на ходу собирал, сейчас ушёл к РБ за это
Альфа Ромео, тут все просто, команда на 50 процентов по названию как Альфа Таури, сила РБ так тоже передается, плюс Боттас устал от Мерседесов и выбрал место с противоположной аурой
Таким образом выходит, что Мерседес на одном уровне с хаасом и превозмогает против целых 8 Ред буллов!
Я пропустил что-то, РБ выставляет 4 машины?