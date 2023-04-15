«Макларен» представил 3 ливреи для «Инди-500» в честь «Тройной короны автоспорта»

«Макларен» показал ливреи для гонки «500 миль Индианаполиса».

Гонщики «Эрроу Макларен» , Феликс Розенквист и Пато О’Уорд будут использовать три разные расцветки в честь побед «Макларена» в гонках «Тройной короны автоспорта». Также команда выставит четвертый болид, пилотировать который будет Тони Канаан.

Дизайн отсылает к ливреям трех победных машин: «Макларена» M16C/D Джонни Резерфорда («Инди-500» в 1974-м), «Макларена» MP4/2 ( -1984) и «Макларена» F1 GTR «БМВ» Янника Дальма, Масанори Секийя и Юрки Ярвилехто («24 часа Ле-Мана»-1995).

Гонка в Индианаполисе состоится 28 мая.

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Фото: сайт «Макларена»