«Макларен» представил 3 ливреи для «Инди-500» в честь «Тройной короны автоспорта»
«Макларен» показал ливреи для гонки «500 миль Индианаполиса».
Гонщики «Эрроу Макларен» Александр Росси, Феликс Розенквист и Пато О’Уорд будут использовать три разные расцветки в честь побед «Макларена» в гонках «Тройной короны автоспорта». Также команда выставит четвертый болид, пилотировать который будет Тони Канаан.
Дизайн отсылает к ливреям трех победных машин: «Макларена» M16C/D Джонни Резерфорда («Инди-500» в 1974-м), «Макларена» MP4/2 Алена Проста (Гран-при Монако-1984) и «Макларена» F1 GTR «БМВ» Янника Дальма, Масанори Секийя и Юрки Ярвилехто («24 часа Ле-Мана»-1995).
Гонка в Индианаполисе состоится 28 мая.
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Фото: сайт «Макларена»
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