Шварцман выступит на тестах «Формулы Е» для новичков

Теги Феррари Формула-1 Пенске Астон Мартин Даниил Квят Формула E Роберт Шварцман Фелипе Другович Авто

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков в «Формуле Е». Среди участников «Ф-1» к списку гонщиков, которые будут проводить тесты «Формулы Е», также присоединился резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.

Шварцман, который сейчас выступает в гонках под эгидой ФИА под израильской лицензией, будет проводить тесты в составе команды «Пенске», где компанию ему составит бывший пилот «Формулы-1» Уилл Стивенс.

Тесты новичков «Формулы Е» будут проходить 24 апреля в Берлине.

Ранее свое участие в тестах «Формулы Е» также подтвердил Даниил Квят.

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