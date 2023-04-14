Шварцман выступит на тестах «Формулы Е» для новичков
Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков в «Формуле Е». Среди участников «Ф-1» к списку гонщиков, которые будут проводить тесты «Формулы Е», также присоединился резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.
Шварцман, который сейчас выступает в гонках под эгидой ФИА под израильской лицензией, будет проводить тесты в составе команды «Пенске», где компанию ему составит бывший пилот «Формулы-1» Уилл Стивенс.
Тесты новичков «Формулы Е» будут проходить 24 апреля в Берлине.
Ранее свое участие в тестах «Формулы Е» также подтвердил Даниил Квят.
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