Карлос Сайнс о критике «Феррари» в прессе: «Нам не нужны люди, которые тянут команду вниз»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что команда не обращает внимания на заявления критиков.

По словам Сайнса, в «Феррари» и так прекрасно понимают необходимость добиться прогресса и улучшить результаты, а критика в прессе лишь отвлекает.

«Вы должны понять, что нет людей, которые были бы сильнее расстроены, злы и недовольны текущей ситуацией, чем мы сами. Именно мы в «Феррари» в первую очередь недовольны своими выступлениями.

В первую очередь эта ситуация не нравится именно нам. И именно мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию изменить. Потому что это касается нас самих и наших выступлений.

Мы гордимся тем, что представляем команду «Феррари», что являемся ей, мы хотим двигаться вперед. И порой такие комментарии с критикой лишь больше отвлекают и тянут команду вниз вместо того, чтобы помочь.

А такая нехватка помощи – это не совсем то, что нам сейчас нужно. Поэтому мы стараемся держаться подальше от таких комментариев и заявлений. Нам не нужны отвлекающие факторы и не нужны люди, которые тянут нас вниз», – рассказал Сайнс.

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3 комментария

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Vano32rus
Сайнц - настоящий командный игрок. Обвинил негативную прессу в результатах команды...
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ЭЮЯ
Тогда верните Арривабене!
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LeChat Ostrowski
"Нам не нужны отвлекающие факторы и не нужны люди, которые тянут нас вниз"... и публично разорвал контракт 🤭
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