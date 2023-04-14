Карлос Сайнс о критике «Феррари» в прессе: «Нам не нужны люди, которые тянут команду вниз»

Пилот « » рассказал, что команда не обращает внимания на заявления критиков.

По словам Сайнса, в «Феррари» и так прекрасно понимают необходимость добиться прогресса и улучшить результаты, а критика в прессе лишь отвлекает.

«Вы должны понять, что нет людей, которые были бы сильнее расстроены, злы и недовольны текущей ситуацией, чем мы сами. Именно мы в «Феррари» в первую очередь недовольны своими выступлениями.

В первую очередь эта ситуация не нравится именно нам. И именно мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию изменить. Потому что это касается нас самих и наших выступлений.

Мы гордимся тем, что представляем команду «Феррари», что являемся ей, мы хотим двигаться вперед. И порой такие комментарии с критикой лишь больше отвлекают и тянут команду вниз вместо того, чтобы помочь.

А такая нехватка помощи – это не совсем то, что нам сейчас нужно. Поэтому мы стараемся держаться подальше от таких комментариев и заявлений. Нам не нужны отвлекающие факторы и не нужны люди, которые тянут нас вниз», – рассказал Сайнс.

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – камбэк? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?