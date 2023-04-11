Марк Маркес пропустит второй Гран-при MotoGP подряд из-за травмы
Гонщик «Хонды» Марк Маркес не выступит на Гран-при Америк.
Шестикратный чемпион MotoGP получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023 в Португалии, после чего пропустил этап в Аргентине.
Перед гонкой в Остине команда объявила, что Маркес по-прежнему восстанавливается.
«Все стороны предпочли дождаться полного залечивания травмы и избежать лишних рисков», – говорится в сообщении «Хонды».
Еще один травмированный – пилот «РНФ» Мигел Оливейра – рассчитывает принять участие в гонке. Португальцу предстоит пройти медицинское обследование перед Гран-при Америк, заявила команда.
Этап состоится в ближайшие выходные, с 14 по 16 апреля.
MotoGP. Мир – 5-й гонщик, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм, «Хонда» не выступит в гонке
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