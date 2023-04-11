Фредерик Вассер: «В «Феррари» никаких проблем с мотивацией, настроение невероятно хорошее с учетом результатов»

Фредерик Вассер уверен в настрое Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и всей «Феррари».

У Шарля два схода в трех гонках и худший старт сезона за Скудерию – монегаск набрал лишь шесть очков. На счету 20 баллов, испанец находится на пятой строчке в чемпионате.

«Я абсолютно не сомневаюсь в мотивированности Шарля. Конечно, старт сезона вовсе не идеальный. У нас сход в , штраф в Джидде и сход в Мельбурне. План был совсем не таким.

Однако мотивация все еще есть. Вы знаете, что у меня хорошие отношения с Шарлем, и это не повлияет на настроение. Но когда вы (журналисты) напрыгиваете на Шарля или Карлоса через 30 секунд после гонки, они, естественно, недовольны.

И я бы очень разочаровался, если бы они были расслаблены и счастливы в данной ситуации. Важнее всего сохранять мотивацию, работать в одном направлении и поддерживать команду. Карлос работал на симуляторе на [прошлой] неделе, будет на [этой] неделе. Никаких проблем с мотивацией нет. Конечно, мы ожидали не такого, но все это понимают.

В команде невероятно хорошее настроение с учетом результатов. На мой взгляд, все очень мотивированы, сосредоточены. Гонщики сильно нас поддерживают. Более чем хорошее настроение в команде», – отметил .

Менеджер заявил, что взаимодействие с председателем правления «Феррари» Джоном Элканном и исполнительным директором Бенедетто Виньей складывается без проблем:

«Поверьте, отношения также весьма позитивные. Да, мы рассчитывали на другие результаты, но команда сообща работает над улучшением ситуации».

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