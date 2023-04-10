Гюнтер Штайнер: «В «Ред Булл» фантастически потрудились, не стоит винить регламент в их преимуществе»

Теги Ред Булл Формула-1 регламент Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что регламент «Формулы-1» не стоит менять в угоду повышения зрелищности и интереса к чемпионату.

В данный момент многие считают, что интрига в чемпионате практически отсутствует и ни одна команда не сможет догнать «Ред Булл»:

«Самое важное, что у нас есть – это сам спорт. Фактор шоу вторичен. Хотя я думаю, что эта проблема со временем решится сама собой. К тому же, сейчас мы все равно наблюдаем довольно интересную борьбу за лидерство с участием Макса и Чеко – нельзя сказать, что этой борьбе не хватает остроты или зрелищности. И меня не очень беспокоит то, догонит их кто-то или нет».

Штайнер уверен, что нынешний регламент не требует пересмотра и поправок:

«Я бы сказал, что правила работают. Понятно, что в данный момент у «Ред Булл» есть преимущество, но я бы не стал утверждать, что они сохранят это преимущество на протяжении ближайших 20 гонок.

Я в этом совсем не уверен, потому что другие будут догонять. Надеюсь, мы и сами сможем выяснить, за счет чего «Ред Булл» удалось получить такое преимущество, и сможем скопировать эти решения или сделать что-то похожее самостоятельно.

Все будут усердно трудиться. Не стоит забывать и о штрафе «Ред Булл», так что в этом году у команды будет меньше времени для работы в аэродинамической трубе, так что в теории они вряд ли смогут сильно продвинуться вперед.

Так что посмотрим. Но в «Ред Булл» в любом случае фантастически потрудились. И нельзя винить в их преимуществе регламент. Потому что если кто-то делает свою работу лучше других, он получает преимущество».

Штайнер также рассказал, что думает о возможных попытках конкурентов изменить регламент, чтобы замедлить «Ред Булл»:

«Ну, у нас же действует система голосования, нельзя совершать определенные ходы просто потому, что одна команда оказалась быстрее других. Это нечестно. Если они обнаружат что-то незаконное, то правила могут быть скорректированы. Безопасность всегда вызывает беспокойство. Но сейчас в любом случае не стоит делать поспешных выводов».

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Секреты РБ под днищем. Пока нет оснований для поправок в регламент, безопасности ничего не угрожает, болиды спины пилотам не ломают. Посмотрим что ещё придумают..
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